İstanbul Valiliği: Nevruz'da yasadışı slogan atıp, pankart açan 28 kişi için yasal işlem başlatıldı

İstanbul Valiliği, Yenikapı Meydanı'nda düzenlenen Nevruz mitingine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Valilik, yaptığı açıklamada miting sırasında yaşananlara ilişkin bilgi verdi.

28 KİŞİ İÇİN YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Valilik miting sırasında yasa dışı slogan atan ve pankart açan 28 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurken; düzenleme komitesi üyeleri hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Yapılan açıklama şöyle: "Düzelenleme Komitesi tarafından 05.03.2025 tarihinde Valiliğimize yapılan başvuruyla 23.03.2025 tarihinde Yenikapı Etkinlik Alanında Nevruz kutlaması düzenlenmesi için izin talebinde bulunmuştur.

İlgili birimlerimizce yapılan değerlendirmeler neticesinde; ilgili mevzuata uyulması, etkinlik alanı ve çevresinde stant- çadır kurulmaması, dergi- yayın sergisi açılmaması şartıyla gerekli izin verilmiştir.

23.03.2025 Pazar günü yapılan etkinlik sırasında suç içerikli görseller yayınlandığı, suç unsuru taşıyan sloganlar atıldığı, afiş ve pankart açıldığının tespiti üzerine düzenleme komitesine gerekli uyarılar yapılmıştır.

Yapılan uyarılara rağmen, düzenleme komitesi tarafından sorumluluğu altındaki gerekli tedbirler alınmamıştır.

Güvenlik güçlerimizce yasa dışı slogan atan, pankart açan 28 kişi hakkında yasal işlem başlatmış olup düzenleme komitesi üyeleri hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunmuştur.

Ayrıca, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet ederek etkinlik alanında yasadışı faaliyetlerde bulunan şahısların tespit ve yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir."