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İstanbul'da şiddetli kar yağışı için saat verildi

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Kar yağışının gece saatlerinde etkisini artırması beklenirken, vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Akşam saatlerinde Aenavutköy, Başakşehir, Çatalca ve Silivri'de kar yağışı etkili oldu.

İstanbul'da şiddetli kar yağışı için saat verildi

YÜKSEK KESİMLERE KAR YAĞMAYA BAŞLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da hava sıcaklıkları bugün 10 derece kadar düştü. Megakent'in tamamında sağanak yağış etkili olurken, Arnavutköy, Silivri, Çatalca ve Başakşehir ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağdı.

İstanbul'da şiddetli kar yağışı için saat verildi

İSTANBUL'DA GECE SAATLERİNE DİKKAT

Öte yandan İstanbullulara uyarılar peş peşe yapıldı. Megakentte kar yağışının gece saatlerinde etkisini artırması bekleniyor.

İstanbul'da şiddetli kar yağışı için saat verildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıÇengelköylü:

ÜSKÜDARLILAR KAR BEKLİYOR GECE GÜNDÜZ DUA EDİYORLAR ÜSKÜDARA KAR YAĞMIYOR BU GECE ÜSKÜDARDA KAR BEKLEYENLER HAYLİ ÇOK

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