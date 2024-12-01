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İstanbul'un göbeğinde tornavidalı "dedikodu" kavgası

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Mecidiyeköy'de bir şahıs, kız arkadaşı hakkında dedikodu çıkardığını öne sürdüğü komşusuna tornavidayla saldırdı. Taraflar çevredekilerin araya girmesiyle ayrıldı. Bir gün sonra olay yerine gelen şahıs, bu sefer motosikletin lastiğini patlattı. İki gün sonra yeniden aynı yere gelen şahıs bu sefer motosikleti merdivenlerden attı.

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Mecidiyeköy Mahallesi'nde 28 Kasım'da ilginç bir olay yaşandı.

TORNAVİDALI "DEDİKODU" DEHŞETİ

Selçuk Y. (25) saat 01.00 sıralarında kız arkadaşı hakkında dedikodu çıkardığını iddia ettiği İsmail O'nun yaşadığı binanın önüne geldi. Selçuk Y, burada İsmail O'ya tornavidayla saldırdı. Taraflar çevredeki vatandaşların araya girmesiyle uzaklaştırıldı.

MOTOSİKLETİN LASTİĞİNİ PATLATIP MERDİVENDEN ATTI

Bir sonraki gün tekrar binanın önüne gelen Selçuk Y, bu sefer park halindeki motosikletin lastiğini patlatıp yere düşürdü. İki gün sonra yeniden olay yerine gelen Selçuk Y, bu sefer de motosikleti merdivenlerden attı.

İstanbul'un göbeğinde tornavidalı 'dedikodu' kavgası

O ANLAR KAMERADA

Yaşananlar anbean güvenlik kamerasına yansırken İsmail O'nun şikayetçi olacağı öğrenildi.

İstanbul'un göbeğinde tornavidalı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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