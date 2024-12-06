İstanbul'un göbeğinde küçük bir çocuk ata binerken görüntülendi

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde otomobiliyle seyir halindeki bir şahsın cep telefonuyla kaydettiği bir görüntü büyük ses getirdi.

HİÇ BEKLEMEDİĞİ BİR TEPKİYLE KARŞILAŞTI

Kaldırımda ata binen küçük çocuğu görünce telefonuna sarılan şahıs, o anları kaydetmeye çalıştı ancak hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

Aracın içinden kamerayı çevirdiği anda küçük çocuk kendisine "Çekme abi çekme" sözleriyle tepki gösterdi.