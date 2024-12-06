İstanbul'un göbeğinde küçük bir çocuk ata binerken görüntülendi
İstanbul Başakşehir'de aracıyla yolda seyir halinde olan bir şahıs, kaldırımda ata binen küçük çocuğu görünce telefonuna sarıldı. O anları kaydetmeye çalışan şahsa, ata binen çocuk ise "Çekme abi çekme" sözleriyle tepki gösterdi.
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde otomobiliyle seyir halindeki bir şahsın cep telefonuyla kaydettiği bir görüntü büyük ses getirdi.
HİÇ BEKLEMEDİĞİ BİR TEPKİYLE KARŞILAŞTI
Kaldırımda ata binen küçük çocuğu görünce telefonuna sarılan şahıs, o anları kaydetmeye çalıştı ancak hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.
Aracın içinden kamerayı çevirdiği anda küçük çocuk kendisine "Çekme abi çekme" sözleriyle tepki gösterdi.