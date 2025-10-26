Haberler

İstanbul'un dört ilçesinde gösteri ve yürüyüş yasağı

İstanbul'un dört ilçesinde gösteri ve yürüyüş yasağı
İstanbul Valiliği, Beyoğlu, Bayrampaşa, Kağıthane ve Şişli ilçelerinde gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni, el ilanı dağıtılmasını 1 gün süre ile yasaklandığını açıkladı.

  • İstanbul Valiliği Beyoğlu, Bayrampaşa, Kağıthane ve Şişli ilçelerinde gösteri ve yürüyüşleri 1 gün süreyle yasakladı.
  • Yasak açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni, el ilanı dağıtılması ve pankart/afiş asılmasını kapsıyor.
  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çağlayan Adliyesi önüne İstanbulluları Ekrem İmamoğlu'na destek için çağırdı.
  • Ekrem İmamoğlu'nun Marmara Cezaevi'nden Çağlayan Adliyesi'ne getirileceği öğrenildi.

İstanbul Valiliği, kentin Beyoğlu, Bayrampaşa, Kağıthane ve Şişli ilçelerinde düzenlenecek gösteri ve yürüyüşleri 1 gün süreyle yasakladı.

İstanbul Valiliği'nden gece yarısı kritik bir karar geldi. Valilik yaptığı açıklamada, kentteki dört ilçede eylem, gösteri ve yürüyüşlerin 1 gün süre ile yasaklandığını açıkladı.

4 İLÇEDE EYLEM YASAĞI

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Beyoğlu, Bayrampaşa, Kağıthane ve Şişli ilçelerinde açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni, el ilanı dağıtılması, pankart/afiş asılması eylemlerinin 1 gün süre ile yasaklandığı duyuruldu.

ÖZGÜR ÖZEL ÇAĞRI YAPTI

Geçtiğimiz gün başlatılan casusluk soruşturması kapsamında ifade vereceği öğrenilen Ekrem İmamoğlu'nun, yarın tutuklu bulunduğu Marmara Cezaevi'nden Çağlayan Adliyesi'ne getirileceği öğrenilmişti.

Söz konusu gelişmenin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çağlayan Adliyesi önüne "Tüm İstanbulluları hem seçtikleri belediye başkanlarına hem onların takdiriyle geleceğin cumhurbaşkanı olacak Ekrem İmamoğlu'na, iradelerine sahip çıkmak için Çağlayan Adliyesi'ne davet ediyorum" ifadeleriyle çağrıda bulunmuştu.

Kaynak: ANKA / 3.Sayfa
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıyunussbayern:

Tayyip sonun geldi artık bekle sandıktan önce sen

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdttqkrfxz4:

Bu yasaklarla bir yere varılmaz . sandık gelsin herkes rahatlasın , demokrasiyi tutsak edemezsiniz bu Aziz Türk halkı bu işlerden çok sıkıldı bilesin

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
