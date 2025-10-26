İstanbul'un dört ilçesinde gösteri ve yürüyüş yasağı

İstanbul Valiliği, kentin Beyoğlu, Bayrampaşa, Kağıthane ve Şişli ilçelerinde düzenlenecek gösteri ve yürüyüşleri 1 gün süreyle yasakladı.

İstanbul Valiliği'nden gece yarısı kritik bir karar geldi. Valilik yaptığı açıklamada, kentteki dört ilçede eylem, gösteri ve yürüyüşlerin 1 gün süre ile yasaklandığını açıkladı.

4 İLÇEDE EYLEM YASAĞI

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Beyoğlu, Bayrampaşa, Kağıthane ve Şişli ilçelerinde açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni, el ilanı dağıtılması, pankart/afiş asılması eylemlerinin 1 gün süre ile yasaklandığı duyuruldu.

ÖZGÜR ÖZEL ÇAĞRI YAPTI

Geçtiğimiz gün başlatılan casusluk soruşturması kapsamında ifade vereceği öğrenilen Ekrem İmamoğlu'nun, yarın tutuklu bulunduğu Marmara Cezaevi'nden Çağlayan Adliyesi'ne getirileceği öğrenilmişti.

Söz konusu gelişmenin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çağlayan Adliyesi önüne "Tüm İstanbulluları hem seçtikleri belediye başkanlarına hem onların takdiriyle geleceğin cumhurbaşkanı olacak Ekrem İmamoğlu'na, iradelerine sahip çıkmak için Çağlayan Adliyesi'ne davet ediyorum" ifadeleriyle çağrıda bulunmuştu.