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İstanbul'un çeşitli noktalarına Atatürk portresi bıraktılar! Bakın halkın tepkisi ne oldu

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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi üzerinden yapılan bir sosyal deney büyük ses getirdi. İstanbul'un çeşitli noktalarına bırakılan Atatürk posterine vatandaşların nasıl tepki vereceğinin gözlemlendiği videoda, kimi vatandaşların posteri yerinden alıp düzelttiği, kimisinin de büyük bir sevgi ve minnetle Ata'sına baktığı görüldü. Kağıthane'de bir gencin Atatürk portresini yanına alıp uzaklaştığı görüntüler de duygu dolu anlar yaşattı.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa

Mustafa Kemal Atatürk Kağıthane İstanbul Sosyal Medya 3.Sayfa Yaşam Haberler

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