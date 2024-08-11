İstanbul Tuzla'da kanal çalışması yapılan şantiyede göçük: 2 işçi mahsur kaldı
İstanbul'un Tuzla ilçesinde kanal çalışması yapılan şantiye alanında meydana gelen göçükte 2 işçi mahsur kaldı. Olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
İstanbul Tuzla'da şantiye alanında meydana gelen göçükte 2 işçi mahsur kaldı.
Alınan bilgiye göre, Tepeören Mahallesi Akbaşak Sokak'taki inşaat alanında kanal çalışması yapan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) bağlı taşeron firmanın 2 çalışanı göçük altında kaldı.
ZAMANA KARŞI YARIŞ BAŞLADI
İhbar üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, işçileri kurtarma çalışmaları sürüyor.