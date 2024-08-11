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İstanbul Tuzla'da kanal çalışması yapılan şantiyede göçük: 2 işçi mahsur kaldı

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İstanbul'un Tuzla ilçesinde kanal çalışması yapılan şantiye alanında meydana gelen göçükte 2 işçi mahsur kaldı. Olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İstanbul Tuzla'da şantiye alanında meydana gelen göçükte 2 işçi mahsur kaldı.

Alınan bilgiye göre, Tepeören Mahallesi Akbaşak Sokak'taki inşaat alanında kanal çalışması yapan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) bağlı taşeron firmanın 2 çalışanı göçük altında kaldı.

İstanbul Tuzla'da kanal çalışması yapılan şantiyede göçük: 2 işçi mahsur kaldı

ZAMANA KARŞI YARIŞ BAŞLADI

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, işçileri kurtarma çalışmaları sürüyor.

İstanbul Tuzla'da kanal çalışması yapılan şantiyede göçük: 2 işçi mahsur kaldı

Kaynak: AA / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa

İstanbul İtfaiye Tuzla AFAD 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Sadettin Kilic:

Bu kacinci neden mehfez önlemi alinmaz neden ülkemizde bu kadar iş kazalari çok niçin önlem alinmiyor

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