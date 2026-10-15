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İstanbul Sultangazi'de sağanakta duvar park halindeki otomobilin üzerine çöktü

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İstanbul Sultangazi'de sağanakta duvar park halindeki otomobilin üzerine çöktü
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İstanbul Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde sağanak yağışın etkisiyle bir duvar, park halindeki otomobilin üzerine çöktü. Aracın bir kısmı çamur yığınının altında kalırken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı; İstanbul'da sağanak birçok bölgede su baskınlarına neden oldu.

İstanbul Sultangazi'de yağmurun etkisiyle duvar bir otomobilin üzerine çöktü. Duvarın çöktüğü anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış birçok bölgede su baskınlarına neden oldu. Sultangazi Esentepe Mahallesi'ndeki duvar yağmurun etkisiyle çöktü. Park halindeki aracın bir kısmı, çamur yığınının altında kaldı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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