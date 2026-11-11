Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İstanbul Silivri Yeni Mahalle'de sitedeki elektrik panosunda patlama paniğe yol açtı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Silivri Yeni Mahalle'de saat 19.00 sıralarında bir sitedeki elektrik panosunda bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamayla çıkan yangın ve yoğun duman paniğe yol açarken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü; olay yerindeki çalışmalar sürüyor.

İstanbul Silivri'de, bir sitede elektrik panosunda meydana gelen patlama paniğe neden oldu.

Olay, saat 19.00 sıralarında Silivri Yeni Mahalle'deki bir sitede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sitedeki elektrik panosunda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlamanın ardından çıkan yangın ve yoğun duman paniğe neden oldu.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor. Panoda meydana gelen ve paniğe neden olan patlamalar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul'a hem fırtına hem de yağmur uyarısı! Çok kuvvetli geliyor

İstanbullular dikkat! Tarih verildi, çok zor günler geliyor
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Anneye sürpriz hazırlığı faciayla sonuçlandı! Çocukların korku dolu anları kamerada

Anneye sürpriz faciayla sonuçlandı
Üç gün arayla ikinci buluşma! Aliyev'den dikkat çeken mesaj

Üç gün arayla ikinci buluşma! Aliyev'den Erdoğan'a dikkat çeken mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan, GKRY lideri Hristodulidis'i karşılamadı

Dünyanın gözü Antalya'da! Erdoğan 102 liderden bir tek onu karşılamadı
Çin'in dansçı robotu Antalya'da düzenlenen COP31 zirvesinde hünerlerini sergiledi

Türkiye'ye getirilen robota bakın! Tarihi zirvede neler yaptı neler
Erdoğan, Ursula von der Leyen'i böyle karşıladı: Maşallah, how are you?

Erdoğan'ın söylediği tek kelime gülümsetti
Motosiklette 6'sı çocuk 9 kişinin tehlikeli yolculuğu kamerada

Felakete davetiye çıkaran anlar kamerada
Görüntü Türkiye'den! Önünü kestikleri sürücüye sopalarla saldırdılar36

Görüntü Türkiye'den! Önünü kestikleri sürücüyü öldüresiye dövdüler