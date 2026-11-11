İstanbul Silivri Yeni Mahalle'de sitedeki elektrik panosunda patlama paniğe yol açtı

İstanbul Silivri Yeni Mahalle'de sitedeki elektrik panosunda patlama paniğe yol açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Silivri Yeni Mahalle'de saat 19.00 sıralarında bir sitedeki elektrik panosunda bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamayla çıkan yangın ve yoğun duman paniğe yol açarken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü; olay yerindeki çalışmalar sürüyor.
İstanbul Silivri'de, bir sitede elektrik panosunda meydana gelen patlama paniğe neden oldu.
Olay, saat 19.00 sıralarında Silivri Yeni Mahalle'deki bir sitede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sitedeki elektrik panosunda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlamanın ardından çıkan yangın ve yoğun duman paniğe neden oldu.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor. Panoda meydana gelen ve paniğe neden olan patlamalar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.