İstanbul Silivri'de motosiklet kazası: 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

İstanbul Silivri'de motosiklet kazası: 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Silivri'nin Mimarsinan Mahallesi'nde, ters yönden dönüş yapan otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü 17 yaşındaki Doruk Aydın hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul Silivri'de motosiklet ile ters yönden dönüş yapan otomobil çarpıştı. Kazada 17 yaşındaki Doruk Aydın hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Silivri'nin Mimarsinan Mahallesi Akevler mevkiinde, TEM bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan motosiklet, trafik ışıklarında ters yöne dönüş yapan otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü, 17 yaşındaki Doruk Aydın yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Aydın'ı hastaneye kaldırdı. Ancak genç sürücü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Feci kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde motosikletin ilerlediği sırada karşı yönden ters dönüş yapan otomobil ile çarpıştığı ve çarpmanın etkisiyle sürücünün yola savrulduğu anlar yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
1700 yıllık fay bulundu, uzmanın sözleri şaşırttı: Deprem afet değil nimettir

1700 yıllık fay bulundu, uzmanın sözleri şaşırttı: Deprem nimettir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 bin nüfuslu ilçenin belediye başkanı 'Hizmet' diye makam aracını paylaştı

Yeni makam aracını "Hizmet" diye paylaşan belediye başkanı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.