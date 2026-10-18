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İstanbul Sarıyer'de selde kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları beşinci gününde sürüyor

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İstanbul Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde çarşamba günü etkili olan sağanak sonrası taşan derede kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları beşinci gününde sürüyor. AFAD ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin Ayazağa Deresi'ndeki çalışmaları kameralara yansıdı.

İstanbul'da çarşamba günü etkili olan sağanak yağışın ardından Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde taşan derede kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları beşinci gününde devam ediyor. Selde çok sayıda ev, iş yeri ve araç zarar görürken, ekiplerin dere içerisindeki arama kurtarma çalışmaları kameralara yansıdı.

Çarşamba günü İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde dere taşmıştı. Mahallede birçok ev, iş yeri ve araç su altında kalırken yollar göle dönmüştü. Ekiplerin çalışmalarıyla Ayazağa Mahallesi'nde normale dönüş için çalışmalar sürerken, sel felaketinin ardından kaybolan Ahmet Derin (63), Haşim Ciritoğulları (55) ve Murat Babacanov'u (30) arama çalışmaları beşinci gününde devam ediyor. AFAD ekipleri ve İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin katılımıyla Ayazağa Deresi'nde sürdürülen arama kurtarma çalışmaları kameralara yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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