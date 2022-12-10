İstanbul polisinden 'Yeditepe huzur' denetimi

İSTANBUL İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ' Yeditepe Huzur Uygulaması' kapsamında İstanbul'da birçok noktada denetim gerçekleştirdi. Taksim Meydanı'nda yapılan denetimlerde otomobiller didik didik aranırken, şüpheliler üst aramasından geçirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından saat 19.00 sıralarında," Yeditepe Huzur Uygulaması" altında birçok noktada denetim yapıldı. Denetime, Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerine bağlı polisler katıldı. Denetim noktalarından biri olan Taksim Meydanı'ndaki denetimde, trafik ekipleri sürücü ve araçların belgelerini inceledi. Asayiş ekipleri ise araçları kontrol ederek, sürücü ve yolcuların üst aramasını gerçekleştirdi. Narkotik köpeği de otomobillerde yapılan aramalar sırasında, çalışmalara destek verdi. Uygulamanın gecenin ilerleyen saatlerine kadar süreceği bildirildi.