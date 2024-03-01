İstanbul merkezli operasyonla Çirkinler Organize Suç Örgütü çökertildi
İstanbul merkezli 2 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Mahzen-2' operasyonlarında Elebaşılığını Zuhat Altunç'un (yurtdışı firar) yaptığı 'Çirkinler' Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucu organize suç örgütü üyesi 47 şüpheli yakalandı.
İstanbul merkezli 2 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Mahzen-2" operasyonlarında Elebaşılığını Zuhat Altunç'un (yurtdışı firar) yaptığı "Çirkinler" Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucu organize suç örgütü üyesi 47 şüpheli yakalandı. - ANKARA