İstanbul merkezli 12 ilde organize suç örgütlerine operasyon: Çete üyesi 74 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 12 ilde 4 farklı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, "Kasten Öldürme", "Kasten Öldürmeye Teşebbüs", "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" ve "Mala Zarar

Verme" suçları başta olmak üzere çeşitli olaylara karışmakla suçlanan 74 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak çetelelerine yönelik büyük çaplı operasyon başlattı. İstihbarat Şube Müdürlüğü ile müşterek yürütülen operasyonlar, İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda faaliyet gösteren, elebaşılığını yurtdışında bulunan ve bir kısmı hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarılan şahısların yaptığı organize silahlı suç örgütlerine yönelik olarak gerçekleştirildi.

Söz konusu soruşturmalar çerçevesinde "Kasten Öldürme", "Kasten Öldürmeye Teşebbüs", "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması", "Mala Zarar Verme" ve "6136 SKM, TCK 188" suçları başta olmak üzere çeşitli olaylara karıştıkları tespit edilen 4 ayrı organize silahlı suç örgütüne mensup kişilerin yakalanması için bu sabah İstanbul merkezli olarak Konya, Sakarya, Adana, Ağrı, Bingöl, Şanlıurfa, Tekirdağ, Muğla, İzmir, Afyon, Elazığ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 74 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan çete üyeleri sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü.

Çetelere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında yürütülen tahkikat çok yönlü olarak devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı