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İstanbul Maltepe'de bina çökmesinde arama kurtarma tamamlandı, 5 kişi vefat etti

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul Maltepe'deki bina çökmesinde arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Enkazdan 14 vatandaş çıkarılırken, 4'ü olay yerinde, 1'i hastanede olmak üzere toplam 5 kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "İstanbul Maltepe'de meydana gelen bina çökmesinin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmaları tamamlanmıştır" dedi.

Bakan Çiftçi, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Maltepe'de meydana gelen bina çökmesinin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmaları tamamlanmıştır. Enkazdan toplam 14 vatandaşımız çıkarılmış, maalesef 4 vatandaşımız olay yerinde, 1 vatandaşımız da kaldırıldığı hastanede olmak üzere toplam 5 vatandaşımız vefat etmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. İlk andan itibaren büyük bir gayret ve fedakarlıkla görev yapan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Cenabı Hak milletimizi her türlü afetten ve felaketten muhafaza eylesin" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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