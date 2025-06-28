İstanbul Küçükçekmece'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı, 264 Bin TL Para Ele Geçirildi

İstanbul Küçükçekmece'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı, 264 Bin TL Para Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Küçükçekmece'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda Afgan sakızı ve uyuşturucu hapların yanı sıra büyük miktarda nakit para ele geçirildi.

İstanbul Küçükçekmece'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ile 8 bin 64 dolar ve 264 bin 200 TL para ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçu ile ilgili şüphelilerin yakalanması ve suçların önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda, Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan bir ikamet adresinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlendi. Tespit edilen adrese 25 Haziran'da operasyon düzenlendi. Operasyonda H.G.(48) isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda 7 bin 222 gram Afgan sakızı, 9 bin 450 adet uyuşturucu hap, 4 adet şeffaf poşet içerisinde 57 gram uyuşturucu madde, 8 bin 64 dolar ve 264 bin 200 TL, 2 adet hassas terazi ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Yakalanan şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Jeff Bezos'tan eşine dudak uçuklatan düğün hediyesi

Ünlü iş insanından eşine dudak uçuklatan düğün hediyesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Fidan yanıt verdi: İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?

Bakan Fidan yanıt verdi! İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?
Ekibine bile talimat verdi! İşte Sergen Yalçın'a teklif yapacak takım

Ekibine bile talimat verdi! İşte Sergen'e teklif yapacak takım
Sakarya, Türkiye'nin ikinci metrobüs şehri olmak için gün sayıyor

Geri sayım başladı! İstanbul'un ardından ikinci şehir olacaklar
26 ilde yapılan son seçim anketi! İki sürpriz parti baraj sınırında

26 ilde yapılan son seçim anketi! Sürpriz sonuçlar var
Fenerbahçe'den yılın bombası! Osimhen için görüşmeler başladı

Fenerbahçe'den yılın bombası! Napoli ile görüşmeler başladı
Antalya'nın 15 haneli 50 nüfuslu beton yapı bulunmayan 800 yıllık tarihi köyüne turist akını

800 yıllık köye turist akını! Nüfusunun 1000 katı insan geldi
Yeni sözleşmeyi imzaladı! Ronaldo dakikada 36 bin TL kazanacak

Sadece bir dakikada hesabına yatan paraya bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.