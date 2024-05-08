İstanbul Havalimanı'nda korkutan kaza! Kargo uçağı gövde üzeri iniş yaptı

İstanbul Havalimanı'nda bir kargo uçağının iniş takımları hidrolik arızası nedeniyle açılmadı. Uçak, arıza nedeniyle gövde üzerine iniş yapmak üzere alçalmaya başladı. Kargo uçağı herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadan gövde üzerine iniş yaptı. O anlar kameralara böyle yansıdı.

İTFAİYE EKİPLERİ TEYAKKUZA GEÇTİ

ABD merkezli bir kargo şirketine ait FX6238 sefer sayılı Boeing 763 tipi uçak saat 08.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na yaklaştı. Paris- İstanbul seferini yaptığı öğrenilen uçak için İGA ve havalimanı itfaiye ekipleri, yangın ihtimaline karşı uçağa müdahale etti.

UÇAKLAR, DİĞER PİSTLERE YÖNLENDİRİLDİ

Pilot, havalimanı yetkilileriyle iletişim halinde uçağı gövde üzerine başarılı bir şekilde indirdi. Ucuz atlatılan kaza nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda hava trafiği etkilenmedi. Uçuşlar havalimanın diğer pistlerine yönlendirildi.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, "Bugün FX6238 Fransa/İstanbul kargo seferi yapmakta olan Fedex Havayolları'na ait N110FE tescil işaretli, Boeing 763 tipi hava aracı, saat 07.55 lokalde (Pilot ifadesine göre hidrolik arızası nedeniyle) ön iniş takımının açılmadığı bilgisini İstanbul Havalimanı ATC ünitesine bildirmiş ve 08.17 lokalde ön iniş takımı kapalı vaziyette 16R pistine iniş yapmış ve pist içerisinde kalmıştır. Havalimanına iniş yapan uçağa Havalimanı Kurtarma ve Yangınla mücadele Servisi ekipleri (ARFF) tarafından müdahale edilmiş olup, pist notamlanmıştır. Kazada ölen ya da yaralanan olmamıştır. Başkanlığımız tarafından uzmanlar görevlendirilerek araştırma ve inceleme çalışmaları başlatılmıştır" denildi.