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İstanbul Havalimanı'nda korkutan kaza! Kargo uçağı gövde üzeri iniş yaptı

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İstanbul Havalimanı'nda bir kargo uçağı ön tekerleği açılmayınca gövde üzerine iniş yapmak zorunda kaldı. Korkutan olayda ölü ve yaralının bulunmadığı açıklandı.

İstanbul Havalimanı'nda bir kargo uçağının iniş takımları hidrolik arızası nedeniyle açılmadı. Uçak, arıza nedeniyle gövde üzerine iniş yapmak üzere alçalmaya başladı. Kargo uçağı herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadan gövde üzerine iniş yaptı. O anlar kameralara böyle yansıdı.

İTFAİYE EKİPLERİ TEYAKKUZA GEÇTİ

ABD merkezli bir kargo şirketine ait FX6238 sefer sayılı Boeing 763 tipi uçak saat 08.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na yaklaştı. Paris- İstanbul seferini yaptığı öğrenilen uçak için İGA ve havalimanı itfaiye ekipleri, yangın ihtimaline karşı uçağa müdahale etti.

İstanbul Havalimanı'nda korkutan kaza! Kargo uçağı gövde üzeri iniş yaptı

UÇAKLAR, DİĞER PİSTLERE YÖNLENDİRİLDİ

Pilot, havalimanı yetkilileriyle iletişim halinde uçağı gövde üzerine başarılı bir şekilde indirdi. Ucuz atlatılan kaza nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda hava trafiği etkilenmedi. Uçuşlar havalimanın diğer pistlerine yönlendirildi.

İstanbul Havalimanı'nda korkutan kaza! Kargo uçağı gövde üzeri iniş yaptı

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, "Bugün FX6238 Fransa/İstanbul kargo seferi yapmakta olan Fedex Havayolları'na ait N110FE tescil işaretli, Boeing 763 tipi hava aracı, saat 07.55 lokalde (Pilot ifadesine göre hidrolik arızası nedeniyle) ön iniş takımının açılmadığı bilgisini İstanbul Havalimanı ATC ünitesine bildirmiş ve 08.17 lokalde ön iniş takımı kapalı vaziyette 16R pistine iniş yapmış ve pist içerisinde kalmıştır. Havalimanına iniş yapan uçağa Havalimanı Kurtarma ve Yangınla mücadele Servisi ekipleri (ARFF) tarafından müdahale edilmiş olup, pist notamlanmıştır. Kazada ölen ya da yaralanan olmamıştır. Başkanlığımız tarafından uzmanlar görevlendirilerek araştırma ve inceleme çalışmaları başlatılmıştır" denildi.

İstanbul Havalimanı'nda korkutan kaza! Kargo uçağı gövde üzeri iniş yaptı

İstanbul Havalimanı'nda korkutan kaza! Kargo uçağı gövde üzeri iniş yaptı

İstanbul Havalimanı'nda korkutan kaza! Kargo uçağı gövde üzeri iniş yaptı

Kaynak: Haberler.com / Eymen Dursun - 3.Sayfa

İstanbul Havalimanı İstanbul Havacılık 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (10)

Metin Yalcin:

Her pilot gövde üstü emergency landing eğitimi alır ancak 767 gibi geniş gövdeli bir kargo uçağını gövde üstüne indirmek büyük bir başarı ..

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4
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Salim:

ALLAH BETERİNDEN SAKLASIN BÜYÜK GEÇMİŞ OLSUN...

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2
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JokerAllame:

Panik yapsa uçak alev alabilirmiş pilotu kutlamak lazım

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Murat Celik:

toplayın artık şu hurda uçakları

5
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Cevdet Taşkın:

yeni uçak mühendisi arkadaşımiz çözüm bulmuş Tebrikler

yanıt16
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MÜCAHİT KELEŞ:

helal olsun pilot abime başarılı bir şekilde iniş yaptı

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Hasan Ağa:

National coğrafyada uçak kazası raporlarında çıkar umarım

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Güray Dilli :

Tutuşmamış , büyük geçmiş olsun. Şans onlardan yanaymış bereket..

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mehmet çelik:

İniş takımı açılmayan uçak sert zemine iniş risklidir. Sürtünme ve kıvılcım = yangın. Ya uçak imalatı surtenme yerlerini kauçuk veya kıvılcım etkisi olmayan madde kulanmali. Ayrıca pilot on govdeyi toprak zemine doğru iniş yapmalı. Doğrusu bu

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Samet BABADAĞ:

çok geçmiş olsun. pilota, itfaiye ve kule personeline alkış ????

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