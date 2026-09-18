İstanbul Havalimanı’nda 4. ana pistten ilk uçak havalandı

İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti düzenlenen törenle açıldı. Yeni pistten ilk uçak havalandı.

İstanbul Havalimanı dördüncü pisti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla törenle açıldı. Törenin ardından hizmete giren 4. ana pistte ilk uçuş TK1763 sayılı İstanbul-Helsinki seferiyle gerçekleşti. Uçuş öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaptan pilotlar Selim Akyürek ve Cemile Nur Çetinkaya ile bir konuşma gerçekleştirdi. Kaptan Pilot Çetinkaya, herkese şükranlarını sunarak yeni pistin Türk havacılığına hayırlı olması diledi.

"Ay yıldızlı bayrağımızı dünyanın dört bir yanında gururla dalgalandıracağız"

Kalkış öncesi Kaptan Pilot Cemile Nur Çetinkaya, "Ülkemizin küresel havacılıktaki lider konumunu pekiştirecek İstanbul Havalimanı dördüncü pistinin hizmete alınmasından büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz. Başta siz Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bu önemli projenin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen ve katkısı bulunan herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Yeni pistimizin ülkemize, milletimize ve Türk havacılığına hayırlı olmasını diliyoruz. Şimdi ay yıldızlı bayrağımızı dünyanın dört bir yanında gururla dalgalandırmak üzere İstanbul Havalimanı dördüncü pistinden ilk kalkışımızı gerçekleştirmek için hazırız Cumhurbaşkanım" şeklinde konuştu. Çetinkaya'nın sözlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Çok teşekkür ediyoruz, kalkış serbest" diyerek ilk uçuş için kalkış onayını verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı