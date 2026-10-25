İstanbul Havalimanı’nda 25 kilo esrar ele geçirildi, Bayrampaşa’da şüpheli yakalandı

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Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Havalimanı'nda İspanya pasaportlu yolcunun bagajında 25 kilo esrar ele geçirildi. Uyuşturucuyu teslim alacağı belirlenen şüpheli ise Bayrampaşa'da suçüstü yakalandı. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 30 milyon 624 bin lira olduğu öğrenildi.

İstanbul Havalimanı'nda 24 Ekim tarihinde görevli Narkokim Kısım Amirliği ekipleri, risk analizi çalışmaları kapsamında Kamboçya'nın Punom Pen kentinden Güney Kore'nin Seul kentine, buradan da İstanbul'a gelen İspanya pasaportlu Leanordo Fernandez Cortes isimli yolcuyu kontrol etti. Yapılan incelemede, yolcunun bagajında brüt ağırlığı 25 kilo 520 gram olan esrar maddesi tespit edildi. Şüpheli aynı gün gözaltına alındı.

Uyuşturucuyu teslim alacağı sırada yakalandı

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı doğrultusunda, uyuşturucu maddeyi teslim alacak kişi veya kişilerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar sonucunda, uyuşturucuyu Bayrampaşa'da teslim alacağı belirlenen Burak İvdil, 25 Ekim tarihinde düzenlenen operasyonla suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Ele geçirilen uyuşturucunun yaklaşık piyasa değerinin 30 milyon 624 bin lira olduğu belirtilirken, iki şüpheli hakkındaki adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı