Haberler

İstanbul Havalimanı'nda 2 şüphelinin üstünde 8 kilo 250 gram metamfetamin bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Havalimanı'nda 2 şüphelinin üstünde 8 kilo 250 gram metamfetamin bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Havalimanı'nda 9 Ekim Cumartesi günü dikkat çeken 2 şüphelinin üst aramasında, korse yelek ve bacaklarına gizlenmiş 8 kilo 250 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul Havalimanı'nda 2 şüphelinin yapılan üst aramasında, korse yelek ve bacak bölgelerine gizlenmiş 8 kilo 250 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığıyla mücadele kapsamında havalimanı içerisinde geniş çaplı çalışma yürüttü. Çalışmalar kapsamında 9 Ekim Cumartesi günü havalimanı içinde şüpheli hareketler sergileyen 2 şahıs polis ekiplerinin dikkatini çekti. Takibe alınan şüpheliler, dış hatlar gümrük yolcu karşılama çıkışında durduruldu. Şahısların üzerinde yapılan detaylı aramada korse yelek içerisine ve bacak bölgelerine gizlenmiş 25 parça halinde toplam 8 kilo 250 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken, S.S.A. ve A.H.Z. adlı şüpheliler gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikatın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Aydın'da kahreden olay! Çocuğunun telefonuyla eve koştu, banyoya girince yıkıldı

Çocuğunun telefonuyla eve koşan baba, banyoya girince yıkıldı
Hitler Mussolini belediye başkanı seçildi! İsmini duyan şaşkına döndü

Şimdi bölge halkı düşünsün! Yeni belediye başkanının adı bile korkuttu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasa dışı bahis gelirlerine bağış kılıfı! 4 şirkete kayyum atandı

Yasa dışı bahis gelirlerine "bağış" kılıfı! 4 şirkete kayyum atandı
5 kişiye mezar olan binanın betonundan deniz kabukları çıktı

Çöken binada isyan ettiren detay! Betonun içinden bakın ne çıktı
Yeni evli kadını dumura uğratan teklif: Kocan evdeyse bana yolla

Yeni evli kadını dumura uğratan teklif: Kocan evdeyse bana yolla
Güllü'nün kızı Tuğyan duruşmada ağladı ama karar değişmedi! İşte savunması

Ağladı ama karar değişmedi! İşte Tuğyan'ın savunması
Bakan Göktaş’tan Yeni Partili 3 vekile suç duyurusu! 'İftirayı atanlar da yayanlar da hesap verecek'

Bakan Göktaş'tan 3 isim hakkında suç duyurusu
Maltepe'de çöken binanın bilirkişi ön raporu çıktı! Kaçak katların yıkım kararı uygulanmamış

Çöken binayla ilgili isyan ettiren rapor! 5 kişi göz göre göre ölmüş
Kritik toplantı öncesi Hacıosmanoğlu'nun keyfi yerinde! Çocuklarla fotoğraf çektirdi

Milyonların merakla beklediği toplantıya böyle gitti