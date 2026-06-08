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Laleli'de raylara düşen çocuk tramvayın altında kalarak öldü

Laleli'de raylara düşen çocuk tramvayın altında kalarak öldü
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İstanbul Fatih'te T1 tramvay hattının Laleli-İstanbul Üniversitesi durağında raylara düşen 6 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk, tramvayın altında kalarak yaşamını yitirdi. Seferler durdurulurken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

İstanbul Fatih'te raylara düşen 6 yaşındaki çocuk, tramvayın altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, Fatih'te Kabataş-Bağcılar arasında hizmet veren T1 Tramvay hattının Laleli-İstanbul Üniversitesi durağında meydana geldi. 6 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammed M.M. adlı çocuk raylara düştü. Düşen çocuk tramvayın altında sıkışırken, seferler durduruldu. İhbar üzerine çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi. Ekipler, küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay hattında seferler geçici bir süre için Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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