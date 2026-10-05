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İstanbul Eyüpsultan'da yediemin deposundaki yangın 1,5 saatte kontrol altına alındı

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İstanbul Eyüpsultan'da yediemin deposundaki yangın 1,5 saatte kontrol altına alındı
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İstanbul Eyüpsultan Kemerburgaz'da yediemin icra deposunda saat 15.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınırken depoda büyük çapta hasar meydana geldi.

İstanbul Eyüpsultan'da yediemin icra deposunda yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği depodaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, çalışmalar dronla görüntülendi.

Eyüpsultan Kemerburgaz'da yediemin icra deposunda saat 15.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çkıtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede büyürken, içinde lastikler, sıralar gibi malzemelerin bulunduğu depodan alevler yükseldi. Kısa sürede olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın ekiplerin yaklaşık 1.5 saatlik çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Depoda büyük çapta hasar meydana gelirken, söndürme çalışmaları havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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