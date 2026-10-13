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İstanbul Eyüpsultan'da hafriyat kamyonu İSKİ bahçesine yuvarlandı, 2 sürücü yaralandı

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İstanbul Eyüpsultan'da hafriyat kamyonu İSKİ bahçesine yuvarlandı, 2 sürücü yaralandı
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İstanbul Eyüpsultan'da bir hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak iki araca çarptıktan sonra demir bariyerleri aşıp İSKİ Genel Müdürlüğü'nün bahçesine yuvarlandı. Kazada araçlarda sıkışan 2 sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Eyüpsultan'da kontrolden çıkan hafriyat kamyonu, çarptığı iki aracın ardından demir bariyerleri aşarak İSKİ Genel Müdürlüğü'nün bahçesine yuvarlandı. Kazada araçlarda sıkışan 2 sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesinde bulunan İSKİ Genel Müdürlüğü önünde meydana geldi. İddiaya göre, Kadri Tekin'in kullandığı 34 DMB 234 plakalı hafriyat kamyonu, seyir halindeyken önünde bulunan araca arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle hızını kesemeyen kamyon, İSKİ Genel Müdürlüğü'ne girmek üzere olan Selahattin Keleş yönetimindeki 34 HJE 574 plakalı otomobile çarptı. Kontrolden çıkan kamyon, demir bariyerleri aşarak İSKİ'nin bahçesinde bulunan otoparka yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilde sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, kamyon sürücüsü de olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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