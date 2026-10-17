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İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, sağanak sonrası Ayazağa'da inceleme yaptı

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İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, sağanak yağışın etkili olduğu Sarıyer Ayazağa'da incelemelerde bulunarak çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Emniyet Müdürlüğü, PAK ve Deniz Limanı Şube ekiplerinin selin olumsuzluklarını gidermek için çalıştığını bildirdi.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Ayazağa'da incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalara ilişkin görevlilerden bilgi aldı.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Sarıyer Ayazağa'da meydana gelen hasara ilişkin ekiplerin çalışmaları devam ediyor. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'da, sahada yürütülen çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı. İncelemelere ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, "İl Emniyet Müdürümüz Sayın Selami Yıldız, sağanak yağışın etkili olduğu Sarıyer Ayazağa'da incelemelerde bulunarak sahada yürütülen çalışmaların son durumunu takip etti. Sağanak yağışın etkili olduğu ilk günden bu yana Polis Arama Kurtarma (PAK) ekiplerimiz ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerimiz, selin geride bıraktığı olumsuzlukların giderilmesi ve vatandaşlarımızın yaşadığı güçlüklerin aşılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her an, tüm imkanlarımızla sahadayız" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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