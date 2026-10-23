Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İstanbul E-5 Topkapı'da kamyonun iki tekerleği yerinden çıktı, anlar kameraya yansıdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul E-5 Topkapı'da kamyonun iki tekerleği yerinden çıktı, anlar kameraya yansıdı Haber Videosunu İzle
İstanbul E-5 Topkapı'da kamyonun iki tekerleği yerinden çıktı, anlar kameraya yansıdı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul E-5 Topkapı'da Anadolu Yakası istikametinde ilerleyen kamyonun iki tekerleği kısa aralıklarla yerinden çıktı. Araçların arasında ilerleyen tekerleklerden biri sürücülerce kaza ihtimali üzerine yol kenarına alındı, o anlar kameraya yansıdı.

İstanbul E-5 kara yolunun Topkapı mevkiinde ilerleyen kamyonun iki tekerliği, kısa aralıklarla yerinden çıktı. Tekerleklerden biri araçların arasında ilerken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul E-5 kara yolunun Topkapı mevkiinde Anadolu Yakası istikametinde ilerleyen 34 BTF 29 plakalı kamyonun bir tekerleği yerinden çıkarak yola savruldu. Bir süre sonra şoför tarafından yol kenarına çekilmek istenen kamyonun ikinci tekerleği de yerinden çıktı. Tekerlek araçların arasında ilerlerken, tekerleklerden birinin sürücüler tarafından kaza ihtimali üzerine yol kenarına alındığı öğrenildi.

Trafikteki tehlike anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 14 sitede yayınlandı.
Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı kritik zirve başladı! 7 ülke aynı masada

Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı kritik zirve başladı! 7 ülke aynı masada
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eşini ameliyat masasında kaybetti, böyle isyan etti: Doktoru hiç görmedi

Eşini ameliyat masasında kaybetti, böyle isyan etti
Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Parti'ye ihtar: 5 milyon lirayı geri verin

Yeni kriz: Parayı geri ver yoksa...
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu! Atilla Karaoğlan 3. kez düdük çalacak

Derbinin hakemi belli oldu! Galatasaray'a 10 kart göstermişti
Altında sert düşüş! Psikolojik sınırın altına indi, gözler Fed'de

Kimsenin beklemediği oldu! Gözler şimdi o toplantıda
Çapa'daki hastane sapığı yakayı böyle ele vermiş

Kadınlar tuvaletinde yakalandı! Telefonundaki görüntüler rezalet
ABD'de idamdan kurtulan Christa Pike'ın damarının yırtıldığı iddia edildi

İdam edilemeyen kadının avukatından şok suçlama! Tam 10 iğne ile...
İlişkiyi bitiren kıyafet uyarısı

İlişkiyi bitiren kıyafet uyarısı