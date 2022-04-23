İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu sevkiyatı jandarmaya takıldı - Haberler

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İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu sevkiyatı jandarmaya takıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu sevkiyatı jandarmaya takıldı

İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getiren 2 kişi, jandarmanın takibi sonucu yolcu otobüsünde uyuşturucu maddeyle birlikte yakalandı.

KAVAK, SAMSUN (İHA) - İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getiren 2 kişi, jandarmanın takibi sonucu yolcu otobüsünde uyuşturucu maddeyle birlikte yakalandı.

Olay, Samsun'un Kavak ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kavak ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda İstanbul'dan Samsun'a yolcu otobüsü ile uyuşturucu getirdikleri iddia edilen E.Ö.(33) ve M.A.(35) adlı kadını yaptıkları takip sonucu Kavak İlçe Otogarı'nda içinde bulundukları yolcu otobüsünde yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 2 kişi ile birlikte 500 gram metamfetamin ve 100 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, İstanbul, Samsun, Kavak, 3. Sayfa, Haberler

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