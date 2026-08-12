Haberler

İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu sevkiyatına operasyon: 2 tutuklama

İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu sevkiyatına operasyon: 2 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu sevkiyatı yapacakları belirlenen iki kişi, otoyol gişelerinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Araçta 3 bin 147 sentetik ecza ve 640 ekstazi ele geçirildi, şüpheliler tutuklandı.

İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu sevkiyatı yaptığı tespit edilen iki kişi, otoyol gişelerinde gerçekleştirilen operasyon ile yakalandı. İki şüpheli, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamda ekipler, İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu madde sevk edileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınan Z.T. (33) ve S.K. (33) isimli şüphelilerin bulunduğu araç, Kuzey Marmara Otoyolu Adapazarı gişelerinde durdurularak operasyon düzenlendi. Araçta yapılan aramalarda 57 kutu halinde toplam 3 bin 147 adet sentetik ecza ile 640 adet ekstazi maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan Z.T. ve S.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ekrem İmamoğlu da CHP'den istifa etti: 17 yıllık hikaye bitti

17 yıllık hikaye bitti: İstifa edenler kervanına İmamoğlu da katıldı

Putin askeri üniformayı giydi, orduya verdiği son emri tüm dünyaya ilan etti

Askeri üniformayı giydi, orduya verdiği son emri tüm dünyaya ilan etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de büyük kıyım! İşte Aziz Yıldırım'ın 'Güle güle' dediği isimler

İşte Aziz başkanın "Güle güle" dediği yıldızlar
Altın fiyatlarını yakından ilgilendiren ABD enflasyonu açıklandı

Piyasaların odaklandığı veri açıklandı! İşte altının ilk tepkisi

AK Parti'den DEM Partili Tülay Hatimoğulları'nın sözlerine sert tepki

AK Parti'den DEM Partili Hatimoğulları'nın sözlerine sert tepki
MHP 'Yasa kapsamında' dedi, Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verildi

MHP 'Yasa kapsamında' dedi, Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verildi
Mahmud Abbas 328 gün sonra yeniden Türkiye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle karşıladı

328 gün sonra yeniden Türkiye'de! Erdoğan böyle karşıladı

Köfteci Yusuf'ta çekilen görüntü sosyal medyayı ikiye böldü

Köfteci Yusuf'ta çekilen görüntü büyük tartışma yarattı

Kamera her şeyi kaydetti! Çocuğunun yanında yaptığı rezilliği bakın

Kamera her şeyi kaydetti! Çocuğunun yanında yaptığı rezilliği bakın