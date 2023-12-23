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İstanbul'dan İnegöl'e Kokain Sevkiyatı Yapan 2 Tacir Yakalandı

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Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan İnegöl'e uyuşturucu sevkiyatı yapan şahısları yakaladı. Yakalanan şahısların aracında yapılan aramada 80 gram kokain ele geçirildi.

İstanbul'dan özel araçla İnegöl'e kokain sevkiyatı yapan 2 tacir, polis ekiplerince yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan İnegöl'e uyuşturucu sevkiyatı yapan şahıslar olduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, aracı İnegöl girişinde durdurdu. Araçta yapılan aramada 80 gram kokain ele geçirildi. Şüpheliler S.A. ve M.Ü. ekiplerce gözaltına alındı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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