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İstanbul'dan Gemlik'e giden yük gemisi karaya oturdu

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İstanbul'dan hareket eden ve Gemlik'teki limanlarda yükünü boşalacak olan Panama Bandıralı VOLGO BALT 213 isimli yük gemisi Mudanya-Zeytinbağı açıklarında karaya oturdu. Geminin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

İstanbul'dan hareket eden ve Gemlik'teki limanlarda yükünü boşalacak olan Panama Bandıralı VOLGO BALT 213 isimli yük gemisi Mudanya- Zeytinbağı açıklarında karaya oturdu. Geminin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

İstanbul'dan Bursa'nın Gemlik ilçesine hayvan yemi getiren içerisinde 2 bin 200 ton sıkıştırılmış hayvan yemi bulunan Panama Bandıralı VOLGO BALT 213 isimli gemi, üçüncü kaptanın uyuması sonucu Mudanya'da karaya oturdu. Geminin olduğu bölgeye polis, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Mudanya Zeytinbağı mevkisinde karaya oturan VOLGO BALT 213 isimli gemi için, KEGM-6 botumuz ve balık adamlarımız sevk edilmiş olup, dalış yapılarak hasar tespiti yapılmıştır. Geminin oturduğu yerden kurtarılması için kurtarma planı hazırlıkları ivedilikle devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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