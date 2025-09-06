Haberler

İstanbul'dan Ankara'ya Uyuşturucu Getiren Şahıs Yakalandı

İstanbul'dan Ankara'ya Uyuşturucu Getiren Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beypazarı ilçesinde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla İstanbul'dan uyuşturucu getiren A.K. isimli şahıs gözaltına alındı ve mahkemece tutuklandı.

İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu getiren şahıs, Beypazarı ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Acısu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Beypazarı Asayiş Büro ve Beypazarı Güvenlik Büro ekiplerinin takibi neticesinde İstanbul'dan Beypazarı'na uyuşturucu getirdiği tespit edilen A.K. isimli şahıs, Beypazarı girişi Acısu mevkiinde yapılan operasyon sonucunda gözaltına alındı. Araçta yapılan arama sonucu esrar bulundu. Gözaltına alınan sürücü A.K., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Filenin Sultanları'na kaybeden Japonlar hüngür hüngür ağladı

Türkler bu kez ağlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan görevden uzaklaştırıldı

Antalya Emniyet Müdürü, bir garip açıklama ile görevden uzaklaştırıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.