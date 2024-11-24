İstanbul'daki aile katliamında yeni detaylar! Şahıs, kız kardeşi ve eşini de ağır yaralamış

İstanbul'da korkunç bir katliam gerçekleşti. Bahtiyar Aladağ isimli şahıs, Büyükçekmece Celaliye Mahallesi Çayır 1 Sokak'taki ailesinin oturduğu eve gelerek, annesi, babası ve kız kardeşine silahla ateş ettikten sonra olay yerinden otomobille kaçtı. Olayda baba Muhammet ile anne Necmiye Aladağ hayatını kaybetti.

ANNE VE BABASINI ÖLDÜRDÜKTEN SONRA KUAFÖRÜ BASTI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, baba Muhammet Aladağ'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, kız kardeş Buket ile anne Necmiye Aladağ yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden kaçan Aladağ, daha sonra Avcılar Cemil Meriç Sokak'ta bulunan bir kuaför dükkanına gitti. Zanlının buraya silahla ateş açması sonucu, kuaförde çalışan Mehmet Salih Özsökük hayatını kaybetti.

KIZ KARDEŞİ VE EŞİ AĞIR YARALI

Olayda kız kardeş Buket Aladağ ile saldırganın eşi S.A. ve kuafördeki Gökhan Soylu isimli şahıs yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğu belirtildi.

İNTİHAR ETMEDEN ÖNCE SON KURŞUN KUZENİNE

Bahtiyar Aladağ gerçekleştirdiği olayın ardından gittiği Esenyurt Fatih Mahallesi 853 Sokak'ta kuzeni Şadan Serdar Buke'ye de silahla ateş etti. Aladağ daha sonra olay yerine geldiği otomobiline bindikten sonra başına silahla ateş ederek intihar etti. Yaralanan Buke ise sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin olay yerlerindeki incelemeleri sürüyor.

SALDIRGAN, UYUŞTURUCU BAĞIMLISI ÇIKTI

Olayla ilgili İstanbul Valiliği'nden de açıklama geldi. Valilik açıklamasında, şahsın uyuşturucu kullanmak suçundan çok sayıda kaydı olduğunu belirtti.

Bahtiyar Aladağ