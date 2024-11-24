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İstanbul'daki aile katliamında yeni detaylar! Şahıs, kız kardeşi ve eşini de ağır yaralamış

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İstanbul'da uyuşturucu kullanmaktan çok sayıda suç kaydı bulunan Bahtiyar Aladağ isimli şahsın gerçekleştirdiği katliamın detayları belli olmaya başladı. Aladağ'ın kız kardeşi ve eşini de ağır yaraladığı, intihar etmeden önce aynı araçta kuzenini de vurarak öldürdüğü öğrenildi.

İstanbul'da korkunç bir katliam gerçekleşti. Bahtiyar Aladağ isimli şahıs, Büyükçekmece Celaliye Mahallesi Çayır 1 Sokak'taki ailesinin oturduğu eve gelerek, annesi, babası ve kız kardeşine silahla ateş ettikten sonra olay yerinden otomobille kaçtı. Olayda baba Muhammet ile anne Necmiye Aladağ hayatını kaybetti.

ANNE VE BABASINI ÖLDÜRDÜKTEN SONRA KUAFÖRÜ BASTI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, baba Muhammet Aladağ'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, kız kardeş Buket ile anne Necmiye Aladağ yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden kaçan Aladağ, daha sonra Avcılar Cemil Meriç Sokak'ta bulunan bir kuaför dükkanına gitti. Zanlının buraya silahla ateş açması sonucu, kuaförde çalışan Mehmet Salih Özsökük hayatını kaybetti.

İstanbul'daki aile katliamında yeni detaylar! Şahıs, kız kardeşi ve eşini de ağır yaralamış

KIZ KARDEŞİ VE EŞİ AĞIR YARALI

Olayda kız kardeş Buket Aladağ ile saldırganın eşi S.A. ve kuafördeki Gökhan Soylu isimli şahıs yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğu belirtildi.

İstanbul'daki aile katliamında yeni detaylar! Şahıs, kız kardeşi ve eşini de ağır yaralamış

İNTİHAR ETMEDEN ÖNCE SON KURŞUN KUZENİNE

Bahtiyar Aladağ gerçekleştirdiği olayın ardından gittiği Esenyurt Fatih Mahallesi 853 Sokak'ta kuzeni Şadan Serdar Buke'ye de silahla ateş etti. Aladağ daha sonra olay yerine geldiği otomobiline bindikten sonra başına silahla ateş ederek intihar etti. Yaralanan Buke ise sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin olay yerlerindeki incelemeleri sürüyor.

İstanbul'daki aile katliamında yeni detaylar! Şahıs, kız kardeşi ve eşini de ağır yaralamış

SALDIRGAN, UYUŞTURUCU BAĞIMLISI ÇIKTI

Olayla ilgili İstanbul Valiliği'nden de açıklama geldi. Valilik açıklamasında, şahsın uyuşturucu kullanmak suçundan çok sayıda kaydı olduğunu belirtti.

İstanbul'daki aile katliamında yeni detaylar! Şahıs, kız kardeşi ve eşini de ağır yaralamışBahtiyar Aladağ

İstanbul'daki aile katliamında yeni detaylar! Şahıs, kız kardeşi ve eşini de ağır yaralamış
Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
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Yorumlar (17)

Haber YorumlarıROTA ANIMALS:

Beraberinde baronunuz soyluyuda goturseydin.En azından memlekete bir faydan dokunudu

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Yorum Beğenme45
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Haber YorumlarıKmal e:

bu picleri iceri alıp alip geri salarsaniz olacağı budur

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Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Uyuşturucu bataklığında zirvede türkiye

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Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıMurat Okumuş:

CHP araçlarında yakalanan uyuşturucuyu mu kullanmış yoksa onların temin ettiği uyuşturucuyu mu bitirdin İstanbul'u CHP İzmir'i yonetemeyen İstanbul'u mahveden PKK yandaslarini ziyaret den eksik kalmayan CHP ülkeyi yönetme peşinde

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Haber YorumlarıAslan Karakaya:

idam gelmezse böyle olayları daha çok duyarız. uyuşturucudan onlarca dosyası olan adamın dışarıda ne işi var.

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Haber Yorumlarıgunay yanug:

tam hayvan tipi

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Haber Yorumlarıibrahim demir:

bir muptezel gitti işte

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Haber YorumlarıRebul:

dünya hayatı zordur ...herkes kaldıramaz ...yazık

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Haber YorumlarıMehmet Elma:

kısasa kısas

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Haber YorumlarıMevlüt Duman:

Toplum olarak iyice raydan çıktık. Eğitim şart.

Yorum Beğen11
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