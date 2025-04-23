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İşte İstanbul'u sallayan 6,2'lik depremin korkunç sesi

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Kocaeli Üniversitesi'nden uzmanlar, İstanbul'un Silivri açıklarındaki 6.2 büyüklüğündeki depremin anında oluşan sismik dalgaların seslerini analiz etti. İşte büyük korkuya neden olan 6.2'lik depremin sesi.

İstanbul'daki 6,2 büyüklüğündeki depremin olduğu anlardaki sesi kaydedildi. Kocaeli Üniversitesi'nden Dr. Hamdullah Livaoğlu ve Doç. Dr. Erman Şentürk, "Ses, tiz sakin başlayıp ana şokun tok bir sesle boşalttığı enerjiyi spektral güç yoğunluğu olarak temsil etmektedir" dedi.

İstanbul'un Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Büyük panik yaşayan vatandaşlar sokağa çıktı. AFAD, Marmara Denizi'nde saat 15.12'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu açıkladı. Kocaeli Üniversitesi'nden Dr. Hamdullah Livaoğlu ve Doç. Dr. Erman Şentürk, Silivri açıklarındaki depreme ilişkin sismik verileri analiz etti. Uzmanlar, depremin en yüksek yer ivmesini kaydeden istasyonun Doğu-Batı bileşeninden elde edilen sismik sinyali işitilebilir forma dönüştürdü.

"YER KÜREYİ SARSAN SİSMİK DALGALARIN FARKLI TEZAHÜRÜ"

Konuyla ilgili açıklama yapan Kocaeli Üniversitesi Dr. Hamdullah Livaoğlu ve Doç. Dr. Erman Şentürk, "6.2 Mw büyüklüğündeki depremin en yüksek yer ivmesini kaydeden istasyona ait Doğu-Batı bileşenli deprem sinyali analizi ve işitilebilir ses formu. Ses, tiz sakin başlayıp ana şokun tok bir sesle boşalttığı enerjiyi spektral güç yoğunluğu olarak temsil etmektedir. Depremin sesi olmaz, titreşim frekansları karakterize edilir ve işitilebilir hale dönüştürülür. Deprem ses fenomeni sismolojide kantitatif bir ölçüt olmayıp, odaktan yayılıp, yer küreyi sarsan sismik dalgaların zemine ulaşmasının farklı bir biçimde tezahürüdür" dedi.

İşte İstanbul'u sallayan 6,2'lik depremin korkunç sesi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıEmin Yokuş:

Biz 6 şubat 7,7 7,4 yaşadık bu neki

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Haber YorumlarıLeven Ergün:

99 DEPREMİNİ GÖREN BİRİ OLARAK YAZIYORUM...BİNADAN ÇIKAMAZ İSENİZ......BALKON ÇAMAŞIR MAKİNASI YANI-BUZDOLABI YANI EN GÜVENLİ KURTULUŞ YERLERİDİR

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

yeraltı canavarı.

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Haber Yorumlarıg5rrp68hf9:

Neresi Korkunç?

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Haber YorumlarıSadık:

Istanbul nimet nimet

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Haber YorumlarıÖmer Coşkun:

Allahümmağfiznî min beyni yedeyye ve min halfî ve an yemînî ve an şimâlî ve min fevkî ve eûzü bi azametike en uğtâle tahtî." Anlamı: "Allah'ım! Önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, üstümden ve altımdan gelecek tüm tehlikelerden beni muhafaza eyle

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