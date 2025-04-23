6.2'lik depreme canlı yayında yakalandı, böyle feryat etti

İstanbul Silivri açıkları peş peşe depremlerle sarsıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi açıkları olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin yerin 6,99 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

6,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA

Deprem çevre illerden de hissedilirken 12.49'da Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem 6.92 kilometre derinlikte gerçekleşti. Artçı depremler devam ediyor.

ÜÇÜNCÜ DEPREM

Artçılar devam ederken 4,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Büyükçekmece açıklarında meydana gelen deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

DEPREME CANLI YAYINDA YAKALANDILAR

İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik deprem anı CNN Türk canlı yayınına yansıdı. Görüntülerde Spikeri Meltem Bozbeyoğlu'nun canlı yayında ekranın sallandığı görülürken, Bozbeyoğlu'nun önündeki masaya tutunduğu ve "Deprem oluyor, çok şiddetli bir deprem oluyor. İstanbul'da hissedilen çok şiddetli bir deprem oluyor. Sakin olalım" şeklinde feryat ettiği duyuldu. Şiddetli sarsıntı anlarında kameraların da sarsıldığı görüldü.