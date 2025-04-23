İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem

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6.2'lik deprem anı güvenlik kamerasında

6.2'lik depreme canlı yayında yakalandı, böyle feryat etti

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İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik deprem anı CNN Türk canlı yayınına böyle yansıdı. Görüntülerde spiker Meltem Bozbeyoğlu'nun "Çok şiddetli bir deprem oluyor" şeklinde feryat ettiği görüldü.

İstanbul Silivri açıkları peş peşe depremlerle sarsıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi açıkları olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin yerin 6,99 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

6,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA

Deprem çevre illerden de hissedilirken 12.49'da Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem 6.92 kilometre derinlikte gerçekleşti. Artçı depremler devam ediyor.

ÜÇÜNCÜ DEPREM

Artçılar devam ederken 4,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Büyükçekmece açıklarında meydana gelen deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

DEPREME CANLI YAYINDA YAKALANDILAR

İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik deprem anı CNN Türk canlı yayınına yansıdı. Görüntülerde Spikeri Meltem Bozbeyoğlu'nun canlı yayında ekranın sallandığı görülürken, Bozbeyoğlu'nun önündeki masaya tutunduğu ve "Deprem oluyor, çok şiddetli bir deprem oluyor. İstanbul'da hissedilen çok şiddetli bir deprem oluyor. Sakin olalım" şeklinde feryat ettiği duyuldu. Şiddetli sarsıntı anlarında kameraların da sarsıldığı görüldü.

6.2'lik depreme canlı yayında yakalandı, böyle feryat etti
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıNuri Sevinç:

İlk önce annesini merak ediyor helal olsun hayırlı evlat

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Haber YorumlarıSezgin sezer:

Hakimiyet güç kudret hepsi Allahindir , kendine gel insanoğlu sen aslında bir hiçsin

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Haber YorumlarıSadi:

Ey İstanbul bu son ikazdı kendinize gelin kendinize gelin kendinize gelin

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Haber YorumlarıSnr:

Çok korkmuş üzüldüm gerçekten.bursadayim Bende bizde hissettik.Allah beterinden korusun

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Haber YorumlarıAdil Tetik:

Politikacılar birbirini yesinler, bu milleti kimse düşünmüyor. Biz millet için bir araya gelip hizmet edelimŞu deprem konusunda el ele verelim demezlerse Allah korusun kendilerine oy verecek insan da bulamayacaklar. Bu millet bunlardan önce uyanıp birlik olursa işte o zaman görürler siyaset yapmayı

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Haber YorumlarıAli Hızel:

Biz Düzce yıllardır sallanıyor

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

depremden yıldırımdan gökgürültüsünden selden korkuyorsunuz ama kul millet yetim hakkı yiyen devletin milletin malını çalıp çırpan israf eden eşe dosta yandaşa peşkeş çeken haramileri savunup arka çıkmaktan korkmuyorsunuz ama korkmamız gereken asıl tehlike bu çünki bu arka çıkma amel defterimize işlediğimiz günahlar hanesine yazılacak. Allah hepimizi iyilikten doğru yoldan karşılıklı anlayış sevgi saygıdan adalet hak hukuktan ayırmayıp cennetiyle ödüllendirmek nasip ihsan eder İnşallah

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Haber YorumlarıDEMOKRAT:

Derdi dünya olanın dünya kadar derdi olur.

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Recebin basin tayfasindan korkma cennette yerin hazir.

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