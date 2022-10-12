İstanbul'da herkes onu gördüğünü söylüyordu! Karanlığın içinden fırlayan gizemli pardösülü kadın ilk kez görüntülendi

İstanbul'da TEM otoyolunda yıllardır aynı noktada görülen kadın sosyal medyada gündem oldu. Kim olduğu bilinmeyen kadın hakkında yorum yapan çok sayıda kullanıcı, gizemli kadının bazı günler E-5 üzerinde de görüldüğünü aktardı.

Yıllardır, TEM otoyolu ve E-5 üzerinde görülen dilenci olduğu iddia edilen kadın sosyal medyada ses getirdi. Bazı kullanıcılar ise kadının psikolojik sorunları olduğunu ve sokakta yaşadığını iddia etti.

İLK KEZ KAMERAYA YANSIDI

Genellikle Ataşehir civarında görüldüğü iddia edilen kadın kameraya da yansıdı. Görüntülerde, pardösülü bir kadının yolun kenarında küpesiyle oynadığı anlar yer alırken, birçok kullanıcı kadını tanıdığını ve benzer lokasyonlarda gördüğünü ifade etti.

İşte o yorumlardan bazıları: