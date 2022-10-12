İstanbul'da herkes onu gördüğünü söylüyordu! Karanlığın içinden fırlayan gizemli pardösülü kadın ilk kez görüntülendi
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İstanbul'da TEM otoyolunda yıllardır aynı noktada görülen kadın sosyal medyada gündem oldu. Kim olduğu bilinmeyen kadın hakkında yorum yapan çok sayıda kullanıcı, gizemli kadının bazı günler E-5 üzerinde de görüldüğünü aktardı.
Yıllardır, TEM otoyolu ve E-5 üzerinde görülen dilenci olduğu iddia edilen kadın sosyal medyada ses getirdi. Bazı kullanıcılar ise kadının psikolojik sorunları olduğunu ve sokakta yaşadığını iddia etti.
İLK KEZ KAMERAYA YANSIDI
Genellikle Ataşehir civarında görüldüğü iddia edilen kadın kameraya da yansıdı. Görüntülerde, pardösülü bir kadının yolun kenarında küpesiyle oynadığı anlar yer alırken, birçok kullanıcı kadını tanıdığını ve benzer lokasyonlarda gördüğünü ifade etti.
İşte o yorumlardan bazıları:
- Dilencidir, para alırken gördüm
- Benim de Ataşehir civarında bir kaç kere gördüğüm, dikkatimi çeken kişidir. İlginç olanı hep orada olduğunu düşünürken bu kış Tuzla Aydınlı bölgesinde gördüm.
- Tem, E-5, Avcılar.. bir kaç farklı yerde gördüm kendisini.
- Kendisini sabahları 1. köprü de Çamlıca rampasında, akşamları ise Bakırköy e-5 te sık sık görüyorum.
- Neredeyse her sabah gördüğüm hikayesini aşırı merak ettiğim kadındır. Dilenci mi değil mi belli değil ama çok dalgın dertli bir görüntüsü var.
- Benim de Ataşehir civarında gördüğüm yırtık pardösülü, yalın ayak kadındır.
- Ataşehir'de yıllardır görürüm. Kimsenin durup para verdiğini de görmedim.
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