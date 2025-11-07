Haberler

İstanbul'da Yasa Dışı Uyuşturucu İle Yakalanan Motosiklet Sürücüsü Gözaltına Alındı

İstanbul'da Yasa Dışı Uyuşturucu İle Yakalanan Motosiklet Sürücüsü Gözaltına Alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beylikdüzü'nde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında durdurulan motosiklette 7 kilo 840 gram eroin bulundu. Kimliğini gizleyen sürücü gözaltına alındı.

İstanbul Beylikdüzü'nde yapıla asayiş uygulamasında durdurulan motosiklette 7 kilo 840 gram eroin bulundu. Kendini farklı bir isimle tanıttığı belirlenen motosiklet sürücüsü ise gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi E-5 Güney Yan Yol üzerinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamalar sırasında şüpheli bir motosiklet sürücüsü durduruldu. Yapılan kontrollerde kendisini G.M. isimli şahıs olarak beyan eden şüphelinin sorgulamasında sistem üzerindeki fotoğrafı ile eşleşmediği anlaşıldı. İncelemelerin devamında şüpheli şahsın A.G.(30) isimli şahıs olduğu tespit edildi. Şüpheli gözaltına alınırken, şüpheli üzerinde ve motosiklette arama yapıldı. Yapılan aramalarda 7 kilo 840 gram eroin, 1 adet cep telefonu, 205 dolar, 5 euro ve 85 TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti, Başkasına Ait Kimlik Bilgilerini Kullanma" suçlarından adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında Özgür Özel ve Erkan Baş da var

Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında 2 genel başkan var
Doğu illerini ve İstanbul'u geride bıraktı: İşte 9 ayda en çok altın satın alınan ilimiz

Rakam inanılmaz! İşte 9 ayda en çok altın satın alınan ilimiz
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıİbrahim:

Kripto para piyasasında kayıplarla boğuşarak geçirdiğim üç yıl beni delirtti, ancak Nelson FY platformu ve stratejisiyle çalıştıktan sonra portföyüm şu anda 481.000 dolar. Telegram'da (Nildatrading) kendisine ulaşmanızı şiddetle tavsiye ederim, pişman olmayacaksınız!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Papara kullanıcı bakiyelerinin iade sürecini başlattı

Faaliyet izni iptal edilen kuruluş paraları iade etmeye başladı
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Bu dizilerde servet kazanıyorlar: En çok ücret alan erkek oyuncular belli oldu

Dizi başına rekor ücret! En çok kazanan erkek oyuncu açıklandı
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
DEM Partili Cengiz Çandar: Gece Ankara'daydım, Demirtaş saatler içinde tahliye olabilir

"Gece Ankara'daydım" deyip Demirtaş'la ilgili son haberi verdi
Milan Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...

Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...
Suat Kılıç'a açıkça sorduk: AK Parti'den ayrıldığınıza pişman mısınız?

Suat Kılıç'a yayında herkesin merak ettiği soruyu sorduk
Alman model Diana Fast, Miss Universe 2025'ten çekildi ve nedenini açıkladı

Ünlü model yarışmadan çekildiğini duyurdu, nedeni dikkat çekti
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar

Kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar
Gözaltına alınan eski Kasımpaşaspor Başkanı Fatih Saraç serbest bırakıldı

Bahis soruşturmasında gözaltına alınan kulüp başkanı için karar çıktı
Taraftarlar merakla bekliyordu! Kerem'in neden oynamadığı ortaya çıktı

Taraftarlar merakla bekliyordu! Kerem'in neden oynamadığı ortaya çıktı
Türkiye'nin ilk lüks konseptli AVM'si yıkılıyor

Türkiye'nin ilk lüks AVM'si yıkılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.