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İstanbul'da yağış nedeniyle yollarda mahsur kalanlara PAK ekipleri yardım ediyor

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İstanbul'da yağış nedeniyle yollarda mahsur kalanlara PAK ekipleri yardım ediyor
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İstanbul'da dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle yollarda mahsur kalan vatandaşların yardımına İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı PAK ekipleri koşuyor. Ekipler, mahsur kalanları güvenli bölgelere ulaştırmak için sahada aralıksız çalışıyor.

İstanbul'da dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle yollarda mahsur kalan vatandaşların yardımına İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Polis Arama Kurtarma (PAK) ekipleri koşuyor.

İstanbul'da dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollarda kalan vatandaşların yardımına, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Polis Arama Kurtarma (PAK) ekipleri koşuyor. Ekipler, mahsur kalan vatandaşların güvenli bölgelere ulaştırılması için saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. PAK görevlileri, Vatandaşların can güvenliğini sağlamak ve ihtiyaç duyulan noktalarda gerekli desteğin sunulması amacıyla ekipler sahada çalışıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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