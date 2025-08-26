İstanbul'da Vinç ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Sultangazi ilçesinde yol kenarında durduğu sırada bir vinç, seyir halindeki otomobilin çarpması sonucu iki kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde yol kenarında pankartlama ve reklam çalışması için duran vince otomobilin çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Malkoçoğlu Mahallesi Arnavutköy-Habibler Yolu Caddesi üzerinde İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, reklam afişi ve pankart çalışması için yol kenarında duran 34 GJ 0486 plakalı vinç, seyir halindeki 34 GUM 257 plakalı otomobilin çarpmasıyla sarsıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Vince otomobilin çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

Öte yandan, çarpma sonucunda vinçte bulunan görevli ile otomobil sürücüsü K.Y. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, yaralıların ambulansa taşınma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kaza nedeniyle yol üzerinde yoğun araç trafiği oluştu. Ekipler yaptığı çalışmaların ardından araçları otoparka çekti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
