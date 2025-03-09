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İstanbul'da 4 işçi vinçten düştü

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Bahçelievler'de vinç bakımı yapan 4 işçi, vinç sepetinin düşmesi sonucu yaralandı. İki işçinin durumunun ağır olduğu belirtilirken; polis ekipleri olayla ilgili inceleme yaptı.

İstanbul Bahçelievler'de 4 işçi, vinç bakımı yaptıkları sırada vinç sepetinden aşağı düştü. 2'si ağır olmak üzere 4 yaralı işçi hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi'nde sokak üzerinde vinç bakımı yapan 4 işçi vincin üstünde bulunan sepete çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle vinç sepeti yamulurken, sepetteki işçiler aşağıya düştü.

4 İŞÇİ YARALANDI

Yaşanan kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İşçilerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri sokakta inceleme yaptı.

İstanbul'da 4 işçi vinçten düştü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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