İstanbul'da 4 işçi vinçten düştü

İstanbul Bahçelievler'de 4 işçi, vinç bakımı yaptıkları sırada vinç sepetinden aşağı düştü. 2'si ağır olmak üzere 4 yaralı işçi hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi'nde sokak üzerinde vinç bakımı yapan 4 işçi vincin üstünde bulunan sepete çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle vinç sepeti yamulurken, sepetteki işçiler aşağıya düştü.

4 İŞÇİ YARALANDI

Yaşanan kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İşçilerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri sokakta inceleme yaptı.