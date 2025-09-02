İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 417 Kilogram Madde Ele Geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddeler, emniyette sergilendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından açıklanan operasyona ilişkin yeni detaylara ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik 28 ve 31 Ağustos tarihleri arasında Pendik, Sancaktepe, Beyoğlu ve Beylikdüzü ilçelerinde operasyon yapılmış, 10 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı. 261 kilogram metamfetamin, 66 kilogram eroin, 90 kilo 500 gram skunk maddesinden oluşan toplam 417 kilo 500 gram uyuşturucu maddenin ele geçirdiği operasyonu, bu sabah İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kendi sosyal medya hesabı üzerinden duyurmuştu.

Ayrıca 36 kilo kimyasal maddenin de ele geçirildiği uyuşturucu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih'teki Vatan Caddesi Yerleşkesinde sergilendi.

Operasyonunun detaylarına ulaşıldı: Lüks rezidansa polis baskını gerçekleştirildi

Operasyona ilişkin yeni detaylara ulaşıldı. Polisin radarına takılan "karı-koca çift" görünümlü İranlı iki uyuşturucu kaçakçısının, ülkeye giriş yaptıktan sonra metamfetamin üretmek için Beylikdüzü'nde lüks bir rezidansa yerleştiği saptandı. Türkiye'ye havayolu üzerinden geldikleri anlaşılan zehir tacirlerinin, rezidansa giriş yaptıktan sonra 5 gün boyunca evden hiç çıkmadıkları ve yaklaşık 1 hafta sonra adrese giriş yapan bir kişinin çantayla çıkış yaptığı tespit edildi. Emniyet ekipleri, şüpheliyi durdurarak üst ve çanta araması yaptı. Çantadan metamfetamin çıkması üzerine rezidansa operasyon gerçekleştiren polis ekipleri, uyuşturucunun evde üretildiğini ortaya çıkardı. Adres ve çantadan toplam 261 kilogram metamfetamin ele geçirilirken 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında uyuşturucu ticareti yapacağı değerlendirilen 2 kişiyi takibe alan emniyet güçleri, şüphelilerin İran'dan ülkeye giriş yapan yabancı plakalı bir tırı karşıladığını tespit etti.

Zanlıların tırın alt kısmında bir bölme açtığını fark eden polis ekipleri, düzenledikleri operasyonda İran uyruklu sürücü ile birlikte 3 kişiyi yakalayarak gözaltına alındı. Araçta uyuşturucu maddeye duyarlı hassas burunlu dedektör köpeklerle yapılan aramada ise 66 kilogram eroin ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince yapılan çalışmaların devamında Sancaktepe ve Beyoğlu'nda düzenlenen operasyonlarda da 90,5 kilogram skunk ele geçirilirken 4 zanlı da yakalandı.

Öte yandan operasyon sırasında yakalanan 10 şüphelinin, polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıkları açıklandı.

"Zehir tacirleriyle mücadelemiz planla sürekli ve kalıcı şekilde sonuç alacak şekilde devam edeceğiz"

Operasyonla ilgili açıklama yapan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Kıymetli basın mensupları, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın koordinesinde son beş gün içerisinde dört ilçemizde yapılan operasyonlar sonucunda on şahıs gözaltına alınmıştır. Operasyonlar sonucunda 417 kilogram uyuşturucu ele geçirilmiş. Uyuşturucu madde 36 kilo katkı maddesi ele geçirilmiştir. Zehir tacirleriyle mücadelemiz planla sürekli ve kalıcı şekilde sonuç alacak şekilde devam edeceğiz. Bu mücadelemize en büyük dayanak İstanbul halkıdır. İstanbul halkımızın desteğiyle bu mücadeleyi de neslimizi ve geleceğimizi korumak adına kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi. - İSTANBUL