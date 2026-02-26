Haberler

İstanbul'da kahveye emdirilmiş 374 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

İstanbul'da kahveye emdirilmiş 374 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi Haber Videosunu İzle
İstanbul'da kahveye emdirilmiş 374 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'un Beylikdüzü, Esenyurt ve Başakşehir ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda toplam 374 kilo 600 gram metamfetamin ve eroin ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'un üç ayrı ilçesinde 3 eve ve bir depoya düzenlenen operasyonda, kahveye emdirilmiş 370 kilo 450 gram metamfetamin ile 4 kilo 150 gram eroinden oluşan toplam 374 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Baskınlarda 4 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Edinilen göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirildi. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde gerçekleşen çalışmalarda, uyuşturucu ticareti yapıldığı ve depolandığı saptanan Beylikdüzü, Esenyurt ve Başakşehir'de 3 ev ve bir depo polis takibine alındı. Belirlenen adreslere dün operasyon gerçekleştirildi. Hassas burunlu dedektör köpekle gerçekleşen baskınlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde ve depoda yapılan aramalarda ise kahveye emdirilmiş 370 kilo 450 gram metamfetamin ile 4 kilo 150 gram eroinden oluşan toplam 374 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda kapsamında yakalanan 4 şüpheli, sorgulanmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Zanlıların, haklarında "(Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan başlatılan işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adli makamlara sevk edilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'tan Müslümanları hedef alan skandal karar: Derhal sınır dışı edin

Müslümanları hedef alan skandal karar: Derhal sınır dışı edin
Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek teklif

Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek teklif
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik! Barış Alper'e söyledikleri bomba

Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik! Barış Alper'e söyledikleri bomba
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti: Savurduğum cisim İkra'ya geldi

Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti
En çok bekar, bu şehrimizde! Bu yüzden evlenemiyormuş

En çok bekar, bu şehrimizde! İsyanında haksız sayılmaz
Sinir krizi geçiren kadın, vatandaşlara saldırıp kendini yerlere attı

Sinir krizi geçirdi, önüne gelene saldırdı! Sonrası daha da ilginç
Modi ile kamera karşısına geçen Netanyahu, Osmanlı'yı hedef aldı

Modi ile kamera karşısına geçen Netanyahu, Osmanlı'yı hedef aldı
Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti: Savurduğum cisim İkra'ya geldi

Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti
Bilal Erdoğan, Üsküp'te teravih namazını kıldırdı

Gittiği ülkede teravih namazını kıldırdı
ABD'den Ankara'yı kızdıracak adım! Bu fotoğraf Türkiye'nin yanı başında çekildi

Bu fotoğraf Türkiye'nin yanı başında çekildi