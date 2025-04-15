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İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 36 Kilogram Kokain Ele Geçirildi

İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 36 Kilogram Kokain Ele Geçirildi
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Eyüpsultan'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, taksinin arka koltuğunda ve başka bir aracın bagajında toplamda yaklaşık 36 kilogram kokain ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değeri 125 milyon lira olarak belirlendi. 5 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da Eyüpsultan'da İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda durdurulan bir taksinin arka koltuğunda, başka bir aracın bagajında ve evde bulunan valizde yaklaşık 36 kilogram kokain ele geçirildi. Ele geçirilen kokainin piyasa değerinin yaklaşık 125 milyon lira olduğu öğrenilirken, operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurtdışından ülkemize sokulacağı ve piyasaya dağıtılacağını belirledi. Çalışma başlatan ekipler, yapılan çalışmalarda uyuşturucunun taksi ve otomobille taşındığını tespit etti. Operasyon başlatarak taksiyi durduran jandarma ekipleri, sürücüsünü etkisiz hale getirdikten sonra araç içerisinde detaylı arama yaptı.

Araç içerisinde yapılan aramalarda taksinin arka koltuğunun içerisine gizlenmiş çok miktarda kokain ele geçirildi. Daha önceden tespit edilen diğer otomobilde de arama yapan ekip, bagajda satışa hazır hale getirilmiş kokain buldu. Önceden adresi belirlenen ikamete operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, evde yaptığı aramalarda valizin içerisinde kokain ele geçirdi. Yapılan operasyon anı kameralara yansıdı.

Yapılan operasyonlarda ele geçirilen 35 kilo 950 gram kokain, 2 adet hassas terazi, 2 adet sahte plaka, 1 adet ruhsatsız tabanca, 160 adet mermi ve 3 gram esrara el konuldu. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan ele geçirilen kokainlerin piyasa değerinin yaklaşık 125 milyon lira olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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