İstanbul'da Trafik Kazası Sonrası Cinayet

İstanbul Avcılar'da geçtiğimiz Kasım ayında meydana gelen trafik kazası sonrası hasar tartışması cinayetle son buldu. Bir kişinin silahla öldürülmesi ilişkin yakalanan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan, olayda hayatını kaybeden Çağlar Turaloğlu'na yönelik silahlı saldırının ardından şüphelilerin kaçtıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 22 Kasım'da Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde gece saat 04.10 sıralarında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede dün yaşamını yitiren Çağlar Turaloğlu'nun (39) öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı. Ekipler, yaptığı çalışmalarda şüphelileri yakalamaya yönelik teknik ve fiziki takibin ardından iki şüphelinin araçla olay yerine gelerek saldırıyı gerçekleştirdiğini tespit etti. Şüphelilerin kimliklerini tespit eden polis, şüphelilerin geliş - gidiş güzergahlarını da belirledi ve Serdar Ö. ile silahı kullandığı belirlenen Burhan P.'yi Küçükçekmece'de gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından iki şüphelinin de ifadeleri alındı. Burhan P.'nin burada verdiği ifadesinde, olaydan yaklaşık 15 gün önce Çağlar Turaloğlu'nun arkadaşı Ferit isimli şahısla hasarlı bir trafik kazasına karıştığı, tarafların araçlardaki hasarları kendi imkanlarıyla karşılanması konusunda anlaştıklarını söylediği öğrenildi. Sonrasında ise Burhan P.'nin karşı taraftan yüksek bir ücret talep ettiği iddiası üzerine taraflar arasında gerginlik yaşandığı öğrenildi. Kaza sonrası olayı duyan Çağlar Turaloğlu'nun arkadaşı Ferit'e, "Ne uğraşıyorsun, avukata ver gitsin" dediğini duyması üzerine sinirlenerek olayı gerçekleştirdiğini öne sürdüğü öğrenildi.

9 günlük yaşam savaşını kaybetti

Kaza, sonrası taraflar arasında yaşanan alacak verecek konusuna müdahil olduğu gerekçesiyle Burhan P., tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu Çağlar Turaloğlu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 39 yaşındaki Turaloğlu 9 gün süren yaşam savaşını kaybetti ve yaşamını yitirdi.

Şüpheliler Adliyeye sevk edildi

İşlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden Burhan P. ile Serdar Ö. buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL