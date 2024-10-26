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İstanbul'da Tekel Bayisinde Kavga: Şahıs Gözaltına Alındı

İstanbul'da Tekel Bayisinde Kavga: Şahıs Gözaltına Alındı
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İstanbul Avcılar'da, madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi, anne kızın işlettiği tekel bayisine gelerek veresiye istedi. İsteği reddedilen şahıs, açtığı kargaşada dükkan sahiplerinin yakınlarını darp ederken, olay güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerine gelen polis şahsı gözaltına aldı ancak daha sonra serbest bırakıldı.

İstanbul Avcılar'da gece saatlerinde aynı mahallede oturan ve bir süredir anne kızın işlettiği tekel bayisine gelerek borç istediği ileri sürülen adam, dükkan sahibi yakınlarını darp etti. Kavga anı güvenlik kamerasına yansırken işletme sahipleri şahıstan şikayetçi oldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, madde bağımlısı olan ve aynı bölgede oturan şahıs, bir süredir cadde üzerinde anne kız tarafından işletilen tekel bayisine gelerek veresiye istedi. İsteği reddedilen şahıs olay çıkardı. Anne kızın yakınlarının araya girmesiyle şahıs darp etmeye başladı. Yaşanan olay kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Daha önce de kapalı dükkanın önüne gelmiş

Olay anı iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde, şahısla tekel sahibi yakınları arasındaki tartışma ve ardından yaşanan kavga anları yer aldı. Öte yandan aynı şüphelinin daha önce de tekel bayii kapalıyken dükkan önüne gelip kapalı dondurma ve kola dolabını zorladığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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