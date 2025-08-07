İstanbul'da suç oranlarında yüzde 9 düşüş

İstanbul Valiliği'nin 2025 raporuna göre, şahıslara karşı işlenen 8 önemli suçta yüzde 8,8 oranında düşüş yaşandı. Kasten öldürme, yaralama ve hakaret vakaları başta olmak üzere cinsel suçlar, tehdit ve huzur bozma olaylarında da dikkat çekici azalmalar görüldü. Emniyetin olayları çözme oranı ise yüzde 99,4'e ulaşarak rekor kırdı.

İstanbul Valiliği'nin 1 Ocak-31 Temmuz 2025 tarihlerini kapsayan raporuna göre, şahıslara karşı işlenen 8 önemli suçta dikkat çekici bir azalma yaşandı. 2024'ün aynı dönemine kıyasla toplam olay sayısı yüzde 8,8 oranında gerileyerek 54 bin 81'den 49 bin 348'e düştü. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 25.5 azalma gözlendi.

KASTEN ÖLDÜRME VAKALARINDA YÜZDE 11.2 AZALMA

Raporda yer alan en çarpıcı verilerden biri, kasten öldürme suçlarındaki azalma oldu. 2024'ün ilk yedi ayında 205 olan vaka sayısı 2025'te 182'ye düşerek yüzde 11.2 oranında azaldı. Kasten yaralama suçları ise 2024'te 25 bin 120 olan vaka sayısı 2025'te 23 bin 89'a gerileyerek yüzde 8.1 oranında geriledi. Hakaret suçlarında ise bu oran yüzde 14,9 ile daha da yüksek seyretti. 2024'te 5 bin 775 olan olay sayısı, 2025'te 4 bin 914'e düştü.

CİNSEL SUÇLARDA YÜZDE 12.7'LİK DÜŞÜŞ

Cinsel suçlar da kayda değer oranda azaldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 3 bin 134 vaka görülürken, bu sayı bu yıl 2 bin 737'ye gerileyerek yüzde 12.7'lik bir azalma gösterdi.

AYRINLATMA ORANI REKOR KIRDI

Raporun en dikkat çekici başarılarından biri ise aydınlatma oranındaki artış oldu. 2024'te yüzde 98.8 olan aydınlatma oranı, 2025'te yüzde 99.4'e yükseldi. Bu artış, emniyet birimlerinin olayları çözme konusundaki etkinliğini gözler önüne seriyor.

Tehdit, konut dokunulmazlığının ihlali ve huzur bozma suçlarında da düşüş gözlendi. Tehdit suçlarında yüzde 6, konut dokunulmazlığının ihlalinde yüzde 10.7, kişilerin huzur ve sükunetini bozma suçlarında ise yüzde 12.2 oranında azalma yaşandı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
Yorumlar (5)

Haber YorumlarıOsman:

ya biz istanbulda yaşamıyoruz yada bu iddiayı ortaya atan kurum açıkça yalan söylüyor hep yaptıkları gibi

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

Hergün birini kıtır kıtır kesiyorlar suç oranları düşüyor. Hesaplamayı tüik'mi yaptı.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkurt:

Polis ve Askerimizle gurur duyuyoruz

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMÜCAHİD:

bunu 7/24 kayıt yapan kameralara borçluyuz, ne kadar çok kamera o kadar az suç.dikkat her yaptığınız kaydeden kameralar var hemen yanınızda.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıoğuz:

aferim müdür

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
