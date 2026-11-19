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İstanbul'da sahte kimlik, ehliyet ve pasaport basarak piyasaya süren şebekeye yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda sahte MİT kimlikleri, silah ruhsatı ve çok sayıda baskı materyali ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte kimlik kartı, sürücü belgesi, pasaport ve yabancı uyruklu şahıslara ait ikamet izin belgesi üreterek piyasaya süren şüphelileri takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki çalışmaların ardından Bayrampaşa ve Fatih ilçelerinde belirlenen 3 ayrı adrese eş zamanlı adli arama düzenlendi.

Sahte kimlikler ve baskı makineleri ele geçirildi

Jandarma ekiplerinin söz konusu adreslerde gerçekleştirdiği detaylı aramalarda adeta bir sahtecilik atölyesiyle karşılaşıldı. Operasyon kapsamında 28 adet sahte sürücü belgesi, 22 adet çeşitli ülkelere ait sürücü belgesi, 15 adet sahte kimlik kartı, 3 adet sahte MİT kimlik kartı, 1 adet sahte silah ruhsatı, 2 adet sahte Almanya vize kartı, 1 adet yabancı izin belgesi ve 1 adet sahte çalışma belgesi, 5 adet çeşitli bankalara ait bankamatik-kredi kartı ile 40 adet alkollü içkilere ait sahte bandrol ele geçirildi. Adreste, 876 adet sahte kimlik ve sürücü belgesi basımında kullanılan çipli plastik kart, 4 adet kart basım makinesi, 10 adet ribon, 3 adet hologram, 1 adet dizüstü bilgisayar ve 1 adet tarayıcı ele geçirildi.

Operasyon kapsamında ele geçirilen tüm sahte belge ve dijital materyallere el konulurken, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı