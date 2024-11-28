Üye Girişi
Haberler
Putin'den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer

Putin, elindeki en güçlü silahla tehdit etti: Toz olursunuz

 MSB kaynaklarından Halep'te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama

Türkiye'den sınırımızda başlayan savaşla ilgili ilk açıklama

 Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasını açan olayı ilk kez Haberler.com'a anlattı

Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arasını açan olayı ilk kez anlattı
Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar

Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar

İstanbul'da sağlık raporu için kan vermesi istenen şahıs sağlık çalışanlarına saldırdı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık raporu için kan vermesi istenen bir kişi, Aile Sağlığı Merkezi'ni birbirine kattı. Sağlık çalışanlarına saldıran maganda hakkında adli bir işlem yapılıp yapılmadığı henüz bilinmiyor.

İstanbul Güngören'deki Aile Sağlık Merkezi'ne giden bir maganda ortalığı birbirine kattı.

Ehliyet için sağlık raporu almak isteyen şahıs, rapor için kan vermesi gerektiğini öğrenince önce eşyalara zarar vermeye başladı. Sağlık çalışanlarına da saldıran şahsın "Yıkarım lan burayı bana o raporu vereceksiniz" dediği görüldü.

Sağlık çalışanlarına saldıran maganda hakkında adli bir işlem yapılıp yapılmadığı henüz bilinmiyor.

TEPKİ ÇEKTİ

Söz konusu şahsın saldırı anına ilişkin görüntü sosyal medyada tepki çekti. Görüntü sosyal medyada "Kan gurubunu belgelemesi lazım! Hekim haklı vatandaş hem haksız hem de edepsiz" , "Resmen magandalık. Karşısında düşman var sanki tavırlara bak" , "İnsan olan ahırda bile böyle davranmaz" yorumlarına neden oldu.

İstanbul'da sağlık raporu için kan vermesi istenen şahıs sağlık çalışanlarına saldırdı
Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
img

Yaşananlara daha fazla dayanamadı
img

Van'a "Kürdistan" dedi, özerklik istedi
img

Dünyanın en iyi 10 çorbası listesinde Türkiye de var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Bergen filmi nerede çekildi? Bergen filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bergen filmi ne zaman, nerede çekildi? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 28 Kasım Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 28 Kasım Perşembe bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 28 Kasım Perşembe bugün kim potaya gitti? Hudutsuz Sevda 43. bölüm tek parça full HD izle! Hudutsuz Sevda SON BÖLÜM izle! Hudutsuz Sevda 44. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 28 Kasım Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Hudutsuz Sevda CANLI izle, SON BÖLÜM izle! Hudutsuz Sevda 43. bölüm NOW TV SON BÖLÜM izle! KOSKİ Konya su kesintisi! 28-29 Kasım Ereğli, Akşehir, Beyşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 28-29 Kasım Bahçelievler, Ümraniye, Bağcılar su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 29 Kasım Cuma Hutbesi yayınlandı! 29 Kasım Cuma Hutbesi tam metni!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.