İstanbul'da sağlık raporu için kan vermesi istenen şahıs sağlık çalışanlarına saldırdı

İstanbul Güngören'deki Aile Sağlık Merkezi'ne giden bir maganda ortalığı birbirine kattı.

Ehliyet için sağlık raporu almak isteyen şahıs, rapor için kan vermesi gerektiğini öğrenince önce eşyalara zarar vermeye başladı. Sağlık çalışanlarına da saldıran şahsın "Yıkarım lan burayı bana o raporu vereceksiniz" dediği görüldü.

Sağlık çalışanlarına saldıran maganda hakkında adli bir işlem yapılıp yapılmadığı henüz bilinmiyor.

TEPKİ ÇEKTİ

Söz konusu şahsın saldırı anına ilişkin görüntü sosyal medyada tepki çekti. Görüntü sosyal medyada "Kan gurubunu belgelemesi lazım! Hekim haklı vatandaş hem haksız hem de edepsiz" , "Resmen magandalık. Karşısında düşman var sanki tavırlara bak" , "İnsan olan ahırda bile böyle davranmaz" yorumlarına neden oldu.