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İstanbul'da Park Yeri Tartışması Kanlı Bitti: 1 Ölü

İstanbul'da Park Yeri Tartışması Kanlı Bitti: 1 Ölü
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Büyükçekmece'de park yeri nedeniyle tartıştığı kişilerle buluşan Atakan Gülsever, taraflar arasında çıkan silahlı kavgada başından vurularak hayatını kaybetti. Olayda bir kişi de yaralandı, polis kaçan şüpheliyi arıyor.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde daha önce park yeri nedeniyle tartıştığı şahıslar konuşmak isteyen bir kişi, çıkan kavgada silahla vurularak hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.00 sıralarında Fatih Mahallesi Nasreddin Hoca Sokak'ta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atakan Gülsever, 3 gün önce park yeri nedeniyle tartıştığı kişilerle konuşmak için iş yerine davet etti. Buluşmaya gelen şüpheli kişilerle Gülsever arasında tartışma çıktı. Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda Gülsever kafasından vurulurken yanındaki bir kişinin ise bacağından yaralandı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı. Olayda hafif yaralanan kişinin kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği öğrenilirken Atakan Gülsever'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, kavgada kullanılan silah da ele geçirildi. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi arama çalışmaları başlatırken, olay anı ise anbean araç kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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