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Sahte panelle kişisel verileri ele geçirenlere operasyon

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İstanbul'da sahte panel sistemi üzerinden kişilere ait verileri elde edip bu verileri sosyal medyada paylaşan ve satan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 35'i çocuk 68 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul emniyeti Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri panel adı verilen illegal sorgulama sistemi üzerinden elde edilen bazı bilgilerin devlet güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde sosyal medya hesaplarında paylaşıldığını tespit etti.

KİŞİSEL VERİLERİ PARA KARŞILIĞI SATTILAR

Geniş çaplı başlatılan incelemede sanal devriye ekipleri aktif rol oynadı. Ekipler çalışmalarında şüphelilerin panel sistemi üzerinden çok sayıda kişiye ait kişisel verileri ele geçirdiğini, bu verileri sosyal medyada paylaştıklarını veya 3'üncü şahıslara para karşılığı sattıklarını belirledi.

MAĞDURLAR İNTİHARA KADAR ZORLANDI

Söz konusu verileri ele geçiren şüphelilerin çok sayıda genç kız ve çocukları mağdur ettikleri, bu mağdurlara şantaj yapıldığı, intihara varacak seviyelere kadar mağdurların zorlandığı belirlendi.

68 ŞÜPHELİNİN ADRESLERİNE OPERASYON

Çalışmaların ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından soruşturma izni alınarak bu sistemi kullanan içlerinde yazılım mühendisi, bilgisayar mühendisi, bilgisayar programcısı da bulunan 68 şüphelinin tespit edilen adreslerine operasyon düzenlendi.

ZANLILARDAN 35'İ ÇOCUK

İstanbul merkezli 25 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılardan 35'inin çocuk olması dikkat çekti. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah ve otomatik tüfek ele geçirilirken şüphelilere ait dijital materyallere el konuldu. Ayrıca gözaltına alınan şüpheliler hakkında TCK 327. (Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme) madde kapsamında işlem yapılacağı öğrenildi.

Sahte panelle kişisel verileri ele geçirenlere operasyon
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıEmrah Güneş:

zaten bilgiler heryerde mevcut gelecek partiden bile mesaj geliyor ikidebir

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Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

whatsaptan bana ulaşıp kimlik numaramı telefonumu kardeşlerimi yiğenimi hepsini söyleyen biri vardı tabi şikayetci olmadım yaşı lü üvükytü büyükte olsa bu ilt6idar sever böyle sucluları

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

bu konu aylardır konuşuluyordu aylardır bunların suç işlemesine neden göz yumuldu

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