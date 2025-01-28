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İstanbul'da Özbek İş Adamı Fidye İçin Kaçırıldı, Operasyonla Kurtarıldı

İstanbul'da Özbek İş Adamı Fidye İçin Kaçırıldı, Operasyonla Kurtarıldı
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İstanbul'un Fatih ilçesinde 70 bin dolar fidye için kaçırılan Özbekistan uyruklu iş adamı A.K., polis ekiplerinin başarılı bir operasyonuyla kurtarıldı. Olayda bir kişi gözaltına alınırken, iş adamının kaçırıldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Fatih'te 70 bin dolar fidye için kaçırılan Özbekistan uyruklu iş adamı, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Olayla ilgili bir kişi gözaltın alınırken, iş adamının kaçırıldığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Fatih'te Özbekistan uyruklu iş adamı R.I. (45), 23 Ocak Perşembe günü saat 15.55 sıralarında iş adamı olan arkadaşı A.K.'nin kaçırıldığı ihbarında bulundu. R.I., emniyetteki ifadesinde arkadaşı A.K.'nin Fatih Katip Kasım Mahallesi Fabrika Sokak'ta bulunan bir binada zorla tutulduğunu ifade etti. Bunun üzerine harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri söz konusu adres ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri, iş adamımın bina içerisinde bulunan bir dairede zorla tutulduğunu tespit etti. Ekipler tarafından adrese yapılan baskında elleri kelepçeli ve bağlı şekilde tutulan iş adamı A.K., kurtarıldı. Baskın esnasında dairede bulunan Özbekistan uyruklu şüpheli M.N.M.(24) yakalanarak gözaltına alındı.

Kaçırılan iş adamı A.K., emniyette verdiği ilk ifadesinde kendisini kaçıranları tanımadığını belirterek, "Ben bir lokantada yemek yedikten sonra dışarı çıktığım anda 8-9 kişilik grup beni kaçırdı. Önce beni bir yerde tuttular. Daha sonra ellerimi kelepçeleyerek, kendisinin serbest bırakılması için ailesinden 8 bin 100 dolar para aldılar" dedi.

Adreste sahte 550 bin dolar bulundu

İş adamının zorla tutulduğu evde yapılan aramalarda sahte olduğu belirlenen ambalajlanmış halde yaklaşık 550 bin dolar, 1 adet kelepçe, bin 925 TL, 59 Dolar, 6 adet farklı kişilere ait yabancı kimlik kartı, farklı kişilere ait pasaportlar, farklı şahıslar adına düzenlenmiş ikamet izin belgeleri, 43 adet sahte kimlik yapımında kullanıldığı değerlendirilen boş kartvizit, 2 adet sahte kimlik yapımında kullanılan filigran, 1 adet sahte kimlik yapımında kullanılan laminasyon makinesi, 1 adet belge orijinalliği kontrol makinesi ele ele geçirildi.

Gözaltına alınarak emniyete getirilen şüpheli M.N.M., sahte belge üretmek ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak suçlarından çıkarıldığı sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yemek yediği restoranın çıkışında kaçırılan mağdur iş adamı A.K., kendisini kaçıran 8-9 kişilik gruptan şikayetçi olurken, iş adamının kaçırıldığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan, polis ekiplerinin olayla ilgili incelemelerinin sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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