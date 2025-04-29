İstanbul'da Narkotik Operasyonu: 1 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından narkotik madde ticareti suçuyla ilgili yapılan operasyonda 3 ilçede uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına 3 şüpheli tutuklandı. Eş zamanlı olarak düzenlenen operasyon anları ise kameralara yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, narkotik madde ticareti suçu ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında Esenler, Arnavutköy ve Eyüpsultan ilçelerinde tespit edilen adreslere yönelik gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 3 şüpheli şahıs yakalandı.

Operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi

Yapılan operasyonda 1 ton 153 kilogram 680 gram metamfetamin, 1 kilogram 5 gram kokain, 136 kilogram ve 820 gram katkı maddesi geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde Vatan Yerleşkesinde sergilendi. Nefes kesen operasyon anları ise kameralara yansıdı.

"3 şahıs gözaltına alınmış, adli makamlarca tutuklanmıştır"

Yapılan operasyon ile ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğümüzce NARVAS Projesi kullanılarak yapılan çalışmalar kapsamında Arnavutköy ilçemizde park halinde bulunan bir tırın yakıt deposuna gizlenmiş vaziyette 801 kilogram metamfetamin ele geçirilmiş ayrıca yürütülen başka çalışmalar kapsamında Eyüpsultan ve Esenler ilçelerimizde 352 kilogram yasal ithal malzemeler arasına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirilmiştir" dedi.

"Gençliğimizi, geleceğimizi çaldırmayacağız"

Gençliğimizi ve geleceğimizi çaldırmayacaklarını ifade eden Yıldız, "Bu yapılan çalışmalarda 3 şahıs gözaltına alınmış, adli makamlarca tutuklanmıştır. Bu operasyonlar bize gösteriyor ki uyuşturucu ile mücadelede ne kadar yöntem değiştirilirse değiştirilsin sınır yok, taviz yok. Biz bu mücadelemizi daha önce ifade ettiğimiz gibi gençliğimizi, geleceğimizi çaldırmayacağız. Sloganımızı da sürdürüyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL